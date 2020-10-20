Bố đi vệ sinh nhưng không đóng cửa, con gái nhìn vào hét lên một câu khiến hai vợ chồng xấu hổ xem lại bản thân

Thế giới 20/10/2020 16:37

Tình huống dở khóc dở cười khiến hai vợ chồng vội vã xem lại phương pháp giáo dục của mình.

Theo các chuyên gia tâm lý, trẻ lên 3 tuổi đã bắt đầu có nhận thức về sự khác biệt giữa nam và nữ. Chính vì vậy, cha mẹ cần truyền đạt những kiến thức về giới phù hợp với độ tuổi của con, đồng thời chú trọng đến hành vi của bản thân để có thể làm tấm gương tốt cho con noi theo.

Mới đây, cô Xiao Ke (sống tại Trung Quốc) chia sẻ câu chuyện hy hữu về cô con gái 8 tuổi của mình thu hút sự chú ý của dân mạng.

Người mẹ cho biết con gái của mình rất ngoan, tuy thành tích học tập không quá xuất sắc nhưng luôn lễ phép, quan tâm đến mọi người khiến cả hai vợ chồng rất hài lòng.

Hôm đó là một ngày cuối tuần, cả nhà 3 người đang ngồi ở phòng khách xem phim thì ông bố bất ngờ chạy vào nhà vệ sinh vì bị đau bụng. Lúc này, con gái của Xiao Ke cũng than buồn ngủ nên đi vào phòng. Một lát sau, bé gái hốt hoảng quay lại phòng khách nói với mẹ: "Không ổn rồi mẹ ơi, ruột của bố... lòi ra ngoài rồi!".

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Bé gái hoảng hốt khi thấy bố đi vệ sinh mà không đóng cửa - Ảnh minh họa: Sohu

Xiao Ke nghe vậy cũng bất ngờ, chạy vội vào phòng vệ sinh xem chồng có sao không. Bé gái cũng chạy vào cùng với mẹ, chỉ vào "chỗ đó" của bố hồn nhiên nói: "Thấy không mẹ, con nói có sai đâu".

Hóa ra do ông bố không đóng cửa nhà vệ sinh, cô con gái đi ngang nhìn thấy hình ảnh bố phản chiếu qua tấm gương, hiểu lầm "cái ấy" là ruột nên mới sợ hãi báo cho mẹ biết. 

Tình huống dở khóc dở cười khiến vợ chồng Xiao Ke vô cùng xấu hổ, đồng thời nhận ra phương pháp giáo dục của mình đã thiếu sót nghiêm trọng. Sau khi bình tĩnh lại, Xiao Ke đã nhẹ nhàng giải thích cho con gái hiểu sự khác biệt cơ bản giữa nam và nữ, đồng thời hướng dẫn con cách bảo vệ bản thân trước người lạ.

Thấy bé trai chân tay co cứng không cử động được, cô giáo kiểm tra thì phát hiện sự thật hài chảy nước mắt

Thấy bé trai chân tay co cứng không cử động được, cô giáo kiểm tra thì phát hiện sự thật hài chảy nước mắt

Hình ảnh dở khóc dở cười của bé trai 4 tuổi được cô giáo đăng lên mạng xã hội thu hút sự chú ý của nhiều người.

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