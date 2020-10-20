Thấy bé trai chân tay co cứng không cử động được, cô giáo kiểm tra thì phát hiện sự thật hài chảy nước mắt

Hình ảnh dở khóc dở cười của bé trai 4 tuổi được cô giáo đăng lên mạng xã hội thu hút sự chú ý của nhiều người.

Trên mạng xã hội từng lan truyền nhiều hình ảnh ghi lại sự khác biệt của trẻ em khi ở với bố mẹ và ông bà khiến nhiều người thích thú. Do cách nuôi trẻ và quan điểm thẩm mỹ của hai thế hệ khác nhau mà đã có không ít những chuyện dở khóc dở cười xảy ra.

Mới đây, một cô giáo mầm non chia sẻ đoạn clip hài hước về một học sinh lớp mình đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Cô cho biết buổi sáng đã lấy làm lạ vì thấy bé trai cử động có phần khó khăn. Đến trưa, cậu bé liên tục kêu nóng và nhờ cô giáo giúp đỡ.

Thấy cậu học trò cử động khó khăn, cô giáo cởi áo kiểm tra thì phát hiện cậu bé mặc đến 7 lớp áo - Ảnh: Sohu

Cậu bé nói bà ngoại mặc nhiều áo cho mình vì sợ cảm lạnh - Ảnh: Sohu

Hình ảnh dở khóc dở cười gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Sohu

Thấy vậy, cô giáo lại gần kiểm tra và sững sờ khi thấy cậu bé mặc tận... 7 lớp áo. Khi được hỏi tại sao, cậu bé trả lời do buổi sáng thấy nhiệt độ xuống thấp nên bà ngoại mới mặc nhiều quần áo để đề phòng cảm lạnh. Nhìn cậu bé nghệt mặt ra khi được cởi từng lớp áo, cô giáo thấy vừa thương vừa buồn cười.

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận hài hước: "Haha 10 điểm cho sự chu đáo"; "Nhìn thằng bé phồng lên như cái bánh tiêu luôn á"; "Má ơi cười muốn xỉu luôn"; "Người già lúc nào cũng coi trọng ăn no mặc ấm mà"; "Thấy cưng dễ sợ hông"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-be-trai-chan-tay-co-cung-khong-cu-dong-duoc-co-giao-kiem-tra-thi-phat-hien-su-that-hai-chay-nuoc-mat-383682.html