Ngành bảo hiểm đứng trước khủng hoảng vì biến đổi khí hậu: "Không đủ tiền chi trả rủi ro"

Hàng loạt thiên tai như bão ở Florida, cháy rừng ở California, khiến nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài 'khóc ròng' vì phải chi trả quá nhiều tiền bảo hiểm.

Khi tần suất xảy ra các thảm họa thiên nhiên như cháy rừng và bão quy mô lớn ở Mỹ ngày càng tăng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhiều công ty bảo hiểm cũng không đủ khả năng xử lý thiệt hại về bảo hiểm nhà ở, Axios, một phương tiện truyền thông trực tuyến ở Mỹ, đưa tin vào ngày 6/6 (giờ địa phương).

State Farm Insurance, một công ty bảo hiểm nhà ở nổi tiếng ở California, đã thông báo vào cuối tháng 5 rằng họ đã quyết định không nhận các hợp đồng mới về bảo hiểm nhà ở do chi phí xây dựng tăng vượt quá tỷ lệ lạm phát, nguy cơ gặp phải thảm họa và những khó khăn trong ngành tái bảo hiểm.

Một công ty bảo hiểm khác, Allstate Corporation, đã đóng cửa hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhà ở tại California vào năm ngoái.

Axios chỉ ra rằng thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra là một yếu tố lớn làm tăng chi phí tiêu dùng và khiến các công ty bảo hiểm ngừng hoạt động ở những nơi như California, Florida và Louisiana. Thêm vào đó quy định của chính phủ đối với ngành bảo hiểm cũng là một yếu tố gây áp lực lên các công ty bảo hiểm.

Công ty bảo hiểm Nhật Bản dự kiến triển khai sản phẩm 'Bảo hiểm bạo lực học đường' Trong khi vấn nạn bạo lực học đường như bắt nạt, bạo lực tinh thần, bạo lực tình dục đang nổi lên như một vấn đề xã hội, công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất Nhật Bản có kế hoạch bán 'Bảo hiểm bạo lực học đường', bồi thường cho các nạn nhân của bạo lực học đường.

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