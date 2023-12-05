Cha mẹ nạn nhân ngày càng nghi ngờ vì con gái từ chối tham gia lớp học thêm. Khi bị đau bụng và được mẹ hỏi thăm, nữ sinh đã khai toàn bộ sự việc.

Theo tờ Hindustan Times của Ấn Độ, một tòa án ở đây hôm thứ Hai đã kết án một người đàn ông 29 tuổi mức án 20 năm tù vì tội cưỡng hiếp một nữ sinh 14 tuổi nhiều lần khiến nữ sinh mang thai hơn hai năm trước, cơ quan công tố cho biết.

Nữ sinh sống gần nhà của bị cáo và thường đến nơi ở của anh để học thêm. Theo đơn tố cáo, bị cáo đã nhiều lần cưỡng hiếp nữ sinh khiến cô có thai. Bị cáo còn đe dọa nạn nhân rằng cô sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng nếu tiết lộ sự việc cho bất kỳ ai.

Ảnh minh họa: Internet

Cha mẹ nạn nhân ngày càng nghi ngờ vì con gái từ chối tham gia lớp học thêm. Khi bị đau bụng và được mẹ hỏi thăm, nữ sinh đã khai toàn bộ sự việc.

Sau đó, cha mẹ nạn nhân đã liên hệ với cảnh sát và vụ án đã được lập hồ sơ theo các quy định liên quan của pháp luật, bao gồm Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng Tình dục Ấn Độ (POCSO) vào tháng 3/2021, cảnh sát cho biết thêm.

Khi tuyên bố kết án, thẩm phán trong vụ án này nhận thấy rằng những vụ tấn công tình dục như vậy đối với trẻ em hiện đang gia tăng. Vì vậy, cần phải đưa ra một thông điệp nghiêm túc cho xã hội rằng những kẻ phạm tội như vậy sẽ không được tha thứ và sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Hành vi phạm tội của những người phạm tội cần phải bị lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất với hình phạt nặng nhất.

Vụ cô gái 22 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể, chấn thương nặng: Đã bắt giữ 5 nghi phạm, nạn nhân không tỉnh táo để nhớ có bao nhiêu kẻ hành hung Cảnh sát cho biết nhóm nghi phạm này cũng được cho là đã cố gắng cưỡng hiếp người bạn đi cùng cô gái, nhưng đã từ ý định và bỏ trốn khỏi hiện trường khi nhận thấy một phương tiện cá nhân đang di chuyển tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-giao-vien-bi-ket-an-20-nam-tu-vi-cuong-hiep-nu-sinh-khi-tham-gia-lop-hoc-them-635366.html