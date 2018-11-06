Mẹ đem 3 con mới sinh rao trên mạng nhờ nuôi, nguyên nhân khiến cộng đồng mạng rơi nước mắt

Mới sinh con được 4 tuần, người mẹ trẻ đăng tin lên mạng xã hội với ý định tìm người nuôi hộ. Ban đầu, mọi người đều lên tiếng chỉ trích cô nhẫn tâm. Thế nhưng khi biết lý do đằng sau, ai nấy đều thương xót số phận hẩm hiu của người mẹ trẻ.

Cách đây không lâu, người mẹ trẻ tên Li (27 tuổi, Trung Quốc) đã đăng tải hình ảnh 3 đứa con sinh ba trên trang cá nhân với mong muốn sẽ có người nhận nuôi. Hành động này khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Nhiều người chỉ trích cô là người mẹ tàn nhẫn. Tuy nhiên, theo thông tin từ chính quyền địa phương, gia đình Li có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Vì không thể nuôi nổi các con nên cô mới đăng thông tin tìm gia đình mới cho các con trên mạng.

Ba đứa con kháu khỉnh của chị Li - Ảnh: South China Morning Post Vào năm 2013, Li kết hôn với Zhao (36 tuổi, sinh sống ở An Huy, Trung Quốc). Đến năm 2017, khi cô mang thai thì phát hiện chồng mình đã nghỉ việc, vay 100.000 nhân dân tệ (gần 340 triệu đồng) để chơi cờ bạc. Sau đó, Zhao một mình trốn đi bỏ lại vợ và ba đứa con thơ với khoản nợ khổng lồ. Vừa phải chăm sóc ba con nhỏ, vừa phải kiếm tiền trả nợ, Li không chịu nổi áp lực nên đã rao cho con dù rất thương chúng.

Trước đó, chị viết trên trang cá nhân: “Nhìn các con ngủ ngon lành mà mẹ bật khóc. Mẹ thấy mình thật tệ khi đem các con cho đi, nhưng mẹ không còn cách nào khác”. Sau khi trường hợp của Li được cơ quan truyền thông địa phương đăng tải, nhiều nhà hảo tâm đã gửi quần áo trẻ em, tã lót và đồ chơi cho các bé và khuyên cô cố gắng giữ con. Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi với truyền thông địa phương, Li cho biết cô không thể nuôi các con nên phải cho chúng đi. Thất nghiệp lại không có chồng bên cạnh nên việc cùng lúc nuôi ba đứa con với Li vô cùng khó khăn - Ảnh: South China Morning Post Hiện cô đã chuyển về sống với dì của mình. Người dì này không chỉ hỗ trợ tiền nhà mà còn giúp cô mua sữa cho các con. Trước đó, Li cũng đã tìm đến nhà chồng nhưng họ từ chối giúp đỡ vì phải nuôi một đứa con riêng của anh Zhao từ cuộc hôn nhân trước. Họ nói gia đình đã phải bán 1 trong 4 ngôi nhà để trả nợ cho Zhao nên không còn tiền nữa. Theo South China Morning Post, hiện chồng của Li đã về nhà. Mọi người hy vọng gia đình họ sẽ không còn phải chia lìa nhau nữa.

Chồng bỏ đi, vợ nhờ người đăng tin trên Facebook để đem cho con trai mới sinh 3 ngày Vì chồng bỏ đi, người vợ đã nhờ một người quen đăng thông tin lên mạng để cho đứa con trai mới sinh 3 ngày.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-dem-3-con-moi-sinh-rao-tren-mang-nho-nuoi-nguyen-nhan-khien-cong-dong-mang-roi-nuoc-mat-303014.html