Chồng bỏ đi, vợ nhờ người đăng tin trên Facebook để đem cho con trai mới sinh 3 ngày

Vì chồng bỏ đi, người vợ đã nhờ một người quen đăng thông tin lên mạng để cho đứa con trai mới sinh 3 ngày.

Vài ngày qua, vụ việc một tài khoản Facebook đăng tin tìm người nhận nuôi một bé trai tại Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc thu hút nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.

Người này viết: "Bé trai nặng 2,6 kg, đã tiêm ngừa 2 mũi (viêm gan B, Lao). Gia đình bé không đủ điều kiện nuôi bé! Ai nhận nuôi liên hệ số điện thoại 012777171.. (số điện thoại của mẹ bé). Bé đang nằm trong Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc".

Hình ảnh em bé 3 ngày tuổi được đăng tin trên Facebook - Ảnh: Người lao động

Hôm qua (24/9), ông Trương Văn Hữu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc xác nhận tại bệnh viện có một sản phụ vừa sinh con và có ý định cho bé đi làm con nuôi.

Bệnh viện còn cho biết thêm, bé trai là con của chị B.T.T.L (sinh năm 1985, ngụ tại xã Bãi Thơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). Bé trai nặng 2,6kg vô cùng bụ bẫm, rất ít khi quấy khóc.

Chị L. cho biết chị có ba đứa con, trong đó bé lớn nhất chỉ mới 2 tuổi, đứa kế mới 1 tuổi, bé nhỏ nhất thì sinh được 3 ngày. Cách đây 5 tháng, chồng chị bỏ đi. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị không có khả năng nuôi con nên quyết định cho đứa bé để người khác nuôi.

Vì không có khả năng nên chị L. mang con đi cho - Ảnh: Người lao động

Liên quan đến sự việc trên, bác sĩ Trần Thị Hòa, Trưởng Khoa sản của Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc cho biết bệnh viện đã động viên, làm việc tư tưởng với chị L. nhưng người mẹ này vẫn giữ ý định cho con mình đi.

Bác sĩ Hòa còn cho biết thêm, viện phí của chị L. đã được bảo hiểm chi trả, nếu chị không có điều kiện, lãnh đạo bệnh viện sẽ có phương án hỗ trợ.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, vụ việc đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Một số người chỉ trích người mẹ nhẫn tâm, số khác bày tỏ sự thông cảm với hoàn cảnh của chị. Bên cạnh đó, nhiều người tỏ ý muốn được đưa bé về nuôi dưỡng.

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