Bé gái tử vong vì học tập quá nhiều dẫn đến mệt mỏi quá độ. Khi người nhà phát hiện, trên bàn học em còn để lại tờ giấy xin được ngủ một chút khiến ai nấy đều đau lòng.

Chỉ vì không muốn con thua kém bạn bè, bố mẹ đã đăng ký cho con gái rất nhiều lớp học. Tuy nhiên, cuối cùng bé gái tử vong vì quá mệt mỏi.

Theo đó nạn nhân trong vụ việc đau lòng trên là cô bé Tiểu Linh (8 tuổi, người Trung Quốc). Bố mẹ cô bé vì không có thời gian chăm sóc và sợ con gái thua kém bạn bè nên đã đăng ký rất nhiều lớp học cho con. Chính vì vậy em gần như không có thời gian nghỉ ngơi, thường xuyên phải thức đến tận khuya để làm bài tập.

Thế nhưng gần đây, trong một lần làm bài tập buổi tối, vì quá mệt mỏi nên Tiểu Linh ngủ gục trên bàn học.

Cha mẹ đau đớn phát hiện bé gái tử vong trên bàn học vì mệt mỏi quá độ - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, người mẹ nhìn thấy đèn phòng con gái vẫn sáng nên vào kiểm tra. Lúc này chị nhìn thấy một mảnh giấy con gái để lại: “Mẹ ơi, con mệt quá. Con ngủ một lát mẹ nhé”. Khi người mẹ định đưa con lên giường ngủ thì đứa trẻ không phản ứng. Nghi có việc chẳng lành, người mẹ gọi chồng đưa con đến bệnh viện. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.

Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết Tiểu Linh tử vong vì mệt mỏi quá độ. Nghe vậy, bố mẹ nạn nhân vô cùng đau lòng và ân hận vì đã ép con học quá nhiều. Đáng tiếc, khi họ nhận ra điều này thì con gái đã mãi mãi đi xa.

Câu chuyện đau lòng này đã khiến dư luận xứ Trung bàng hoàng. Đây cũng là một bài học vô cùng đắt giá cho các bậc phụ huynh, đừng vì ganh đua với người khác mà khiến con mình chịu khổ, thậm chí dẫn đến những câu chuyện thương tâm.

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