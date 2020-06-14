Hình ảnh 2 đứa trẻ chui đầu vào váy của mẹ khi đi mua sắm đã trở thành bức ảnh gây tranh cãi nhất trên mạng xã hội nhiều ngày qua.

Mẹ con là mối quan hệ vô cùng thân thiết, có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện cũng như thoải mái vui đùa cùng nhau. Tuy nhiên, có không ít trò đùa phản cảm giữa mẹ con bị dân mạng chỉ trích. Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện bức ảnh gây tranh cãi khắp các diễn đàn.

Bức ảnh gây tranh cãi trên mạng xã hội suốt nhiều ngày qua - Ảnh: Internet

Theo đó, vào ngày 6/6, một bà mẹ trẻ tên Lin Lubi sống tại thành phố Cao Hùng (Đài Loan) dẫn con trai và con gái đi mua sắm. Vì lo lắng cho 2 đứa trẻ nên cô cho cả hai vào phòng thử đồ chung. Trong lúc người mẹ thay đồ, 2 đứa trẻ đã chui vào váy chơi đùa.

Nhiều người khen 3 mẹ con nhưng cũng có không ít netizen lên tiếng chỉ trích hành vi vô ý của người mẹ - Ảnh: Internet

Thấy vậy, chị Lin Lubi đã chụp ảnh và đăng lên trang cá nhân nhằm chia sẻ khoảnh khắc thú vị với mọi người. Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, nhận được rất nhiều bình luận từ cư dân mạng. Nhiều người khen 3 mẹ con dễ thương, xinh đẹp. Tuy nhiên cũng có không ít netizen lại phản đối gay gắt hành động của người mẹ. Họ cho rằng hành động này có phần thái quá, đặc biệt trong đó còn có bé trai. Điều này có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển của lũ trẻ.

Hiện tại, người mẹ vẫn chưa lên tiếng gì thêm - Ảnh: Internet

“Hai đứa trẻ nghịch ngợm ghê, cả 3 mẹ con đều dễ thương hết sức”, L.D khen ngợi.

“Mặc dù biết mẹ con thân thiết với nhau là chuyện bình thường thế nhưng việc để con trai chui vào váy thì hơi quá. Đây là bài học kinh nghiệm dạy con dành cho các bà mẹ trẻ đó”, một bình luận trái chiều của cư dân mạng.

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