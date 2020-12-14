Câu chuyện mẹ chồng nàng dâu đánh nhau vì mâu thuẫn chuyện phục vụ "chăn gối" cho bố chồng chính là ví dụ điển hình cho câu nói: "Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra".

Mới đây, trang ETtoday chia sẻ câu chuyện mẹ chồng nàng dâu đánh nhau và sự thật "cẩu huyết" khiến ai nấy sốc nặng.

Sự việc xảy ra ở Đan Khẩu, Hồ Bắc (Trung Quốc). Cô Liu (33 tuổi) kết hôn với anh Jiang vào năm 2013 và sinh được một trai, một gái. Cuộc sống vợ chồng ban đầu vốn rất hạnh phúc nhưng đến khi cưới nhau được 4 năm thì cô Liu liên tục đòi ly hôn. Liu nói rằng bản thân vô cùng cô đơn khi chồng thường xuyên đi làm xa. Nhu cầu chăn gối không được đáp ứng khiến cô rất bức bối.

Không ngờ, người bố chồng vì thuyết phục con dâu ở lại đã đề nghị được đáp ứng nhu cầu "chăn gối" của cô thay con trai. Ban đầu, bà mẹ chồng không đồng ý nhưng cuối cùng đã chấp nhận mối quan hệ trái luân thường đạo lý này. Cả hai duy trì tình trạng "1 ông 2 bà" trong suốt nhiều năm mà không ai biết.

Mẹ chồng nàng dâu đánh nhau vì mâu thuẫn chuyện phục vụ 'chăn gối' cho bố chồng gây sốc - Ảnh: ETtoday

Một ngày nọ, bố mẹ chồng đang ở cùng nhau thì cô con dâu xông vào phòng đòi người. Cô nói mình muốn ngủ với bố chồng và đuổi mẹ chồng ra ngoài. Trong quá trình tranh chấp, ông bố chồng đã đánh vợ để bảo vệ con dâu.

Trong lúc mất bình tĩnh, bà mẹ chồng quyết định "ăn không được phá cho hôi", gọi điện báo cảnh sát tố chồng mình và con dâu ngoại tình với nhau.

Câu chuyện bị phanh phui đẩy cả gia đình vào cảnh bị người đời chê cười. Dân mạng cảm thấy chuyện cô Liu còn "cẩu huyết" hơn cả tiểu thuyết.

"3 người này đã phá nát tam quan của tôi rồi"; "Trời ơi, gia đình này không biết xấu hổ hả?"; "Người nhục nhã nhất ắt hẳn là anh chồng đi làm xa nhỉ. Ai mà ngờ vợ và bố mẹ mình lại có thể gây ra chuyện động trời như vậy"; "Kinh tởm hết sức!"..., dân mạng bình luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mau-thuan-chuyen-phuc-vu-chan-goi-cho-bo-chong-me-chong-nang-dau-danh-nhau-sut-dau-me-tran-390151.html