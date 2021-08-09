Nhiều người tin rằng nếu bé trai có thể chịu đựng được nỗi đau, điều đó sẽ khiến các em mạnh mẽ hơn trong cuộc sống sau này.
Quá trình đau đớn tột cùng này - đôi khi kết thúc bằng cái chết - nhằm thể hiện tính kỷ luật, sự tập trung và cống hiến, và cách duy nhất mà các chàng trai được phép xoa dịu nỗi đau là nhai một loại cây có khả năng chữa bệnh. Các họa tiết rạch càng dài và rõ nét sẽ chứng tỏ sự trưởng thành của chàng trai. Bên cạnh đó, các vết sẹo cũng được cho là đem đến sự may mắn và mạnh mẽ như cá sấu. Nghi lễ này khá nguy hiểm bởi không ít trẻ nhỏ sẽ mất nhiều máu. Y học kém phát triển khiến không ít người bị nhiễm trùng nặng.
Người Chambri sống gần sông bên hồ Chambri ở Papua New Guinean (PNG). Họ là một bộ tộc gồm những thành viên săn bắn và hái lượm sống nhờ vào cá sông và cao lương.
Các bé trai ngay từ nhỏ mặc cho khóc thét đã bị rạch da để có những vết sẹo trông giống như vảy cá sấu. Cá sấu đóng một vai trò quan trọng trong nền văn hóa Papua New Guinea. Người ta tin rằng loài bò sát đến từ sông Sepik và sau đó hóa thân trở thành người. Các vết rạch được thực hiện trên da của các bé trai sau đó đất sét và dầu cây được đưa vào các vết cắt. Điều này khiến vết sẹo nhô cao và tạo cho thân thể có nhiều vảy như cá sấu. Những cậu bé ngay khi 11 tuổi đã phải tham gia một nghi lễ lâu đời trên nhằm liên tưởng tới những con cá sấu khiến các em có lớp da vảy tương tự như loài bò sát ẩn nấp dưới nước.
Người đàn ông trưởng thành có vết rạch như cá sấu-ảnh DK
Bộ lạc sống bằng săn bắn, hái lượm-ảnh DK
Trước khi tham gia lễ trưởng thành, họ bị cách ly nhiều ngày-ảnh DK
Vết thương bị hun khói, bôi dầu cho giống cá sấu-ảnh DK
Họ giỏi chèo thuyền sông nước-ảnh DK
Những bé trai phải trải qua nghi thức đau đớn để đánh dấu tuổi trưởng thành
Bé trai thu lượm cao lương -ảnh DK
Bộ lạc tin rằng, cá sấu hóa thân thành người-ảnh DK
https://radionigeriaibadan.gov.ng/2020/09/30/men-evolved-from-crocodiles-chambri-tribe/
https://www.dw.com/en/germany-crocodile-sightings-spark-river-swimming-ban/a-54759607