Kinh hoàng người phụ nữ đi tập gym bị cưỡng hiếp trong suốt 6 năm liền

Thế giới 25/08/2021 06:30

Tên biến thái này thậm chí còn tống tiền cô và gửi ảnh nóng của cô cho con trai cô rồi tung nó lên mạng xã hội.

Theo Hindustan Times, chủ nhật vừa rồi, một ông chủ phòng tập gym đã bị bắt vì cáo buộc cưỡng hiếp. Được biết, nạn nhân của anh ta là một người phụ nữ đã có gia đình bị dụ uống và tiêm thuốc an thần sau đó gã ta đã cưỡng bức cô và chụp ảnh lại.

tong tien 1
Sau khi cưỡng hiếp, tên này còn quay clip và tống tiền nạn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Bị can, được xác định là Dharminder Kumar, với tên gọi khác là Sunny Khubban. Anh ta đã cưỡng hiếp nạn nhân trong gần 6 năm và tống tiền cô bằng những bức ảnh mà anh ta chụp lại khi dâm ô cô. Bị cáo còn ngang ngược tới mức đòi tới 500.000 rupee (khoảng 158 triệu VNĐ) cho các bức ảnh, nhưng khi nạn nhân từ chối hắn ta đã gửi những bức ảnh đó cho con trai của nạn nhân và đăng tải lên MXH.

Nạn nhân 40 tuổi cho biết, cô đã tham gia phòng tập thể dục tại quận Ludhiana thuộc bang Punjab, Ấn Độ từ năm 2015 cùng với những người phụ nữ khác ở địa phương. Có một lần, bị cáo đã gọi cô đến một phòng tập khác của anh ta tại khu dân cư Hargobind Nagar cùng bang vì anh ta có những máy móc tập luyện hiện đại hơn ở đó.

tong tien 2
Nạn nhân đã bị đánh thuốc mê và cưỡng hiếp trong suốt 6 năm liền - Ảnh minh họa: Internet

Trong lời khai với cảnh sát, người phụ nữ nói rằng bị cáo đã từng tiêm thuốc mê và cũng cho cô uống những viên thuốc không rõ ràng. Sau khi cô bất tỉnh, anh ta đã cưỡng hiếp cô ngay trong phòng tập, quay phim và chụp ảnh lại. Kể từ đó, hắn ta đã thường xuyên cưỡng hiếp cô, tống tiền và đăng những bức ảnh đó lên MXH.

Thanh tra Satwant Singh, người đang điều tra vụ việc, cho biết bị cáo đang bị truy nã với những cáo buộc về tội hiếp dâm và đe dọa theo Bộ luật hình sự Ấn Độ.

Khoảnh khắc xúc động khi đười ươi con bất ngờ hôn vào bụng của bà bầu 4 tháng qua tấm kính vườn bách thú

Khoảnh khắc xúc động khi đười ươi con bất ngờ hôn vào bụng của bà bầu 4 tháng qua tấm kính vườn bách thú

Một người phụ nữ đang mang thai đã vô cùng sửng sốt khi một chú đười ươi con liên tục hôn lên chiếc bụng bầu của cô qua tấm kính ở vườn thú.

Xem thêm
Từ khóa:   cưỡng hiếp tống tiền hiếp dâm uống thuốc an thần

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 5 giờ 11 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 6 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích