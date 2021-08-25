Tên biến thái này thậm chí còn tống tiền cô và gửi ảnh nóng của cô cho con trai cô rồi tung nó lên mạng xã hội.

Theo Hindustan Times, chủ nhật vừa rồi, một ông chủ phòng tập gym đã bị bắt vì cáo buộc cưỡng hiếp. Được biết, nạn nhân của anh ta là một người phụ nữ đã có gia đình bị dụ uống và tiêm thuốc an thần sau đó gã ta đã cưỡng bức cô và chụp ảnh lại.

Sau khi cưỡng hiếp, tên này còn quay clip và tống tiền nạn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Bị can, được xác định là Dharminder Kumar, với tên gọi khác là Sunny Khubban. Anh ta đã cưỡng hiếp nạn nhân trong gần 6 năm và tống tiền cô bằng những bức ảnh mà anh ta chụp lại khi dâm ô cô. Bị cáo còn ngang ngược tới mức đòi tới 500.000 rupee (khoảng 158 triệu VNĐ) cho các bức ảnh, nhưng khi nạn nhân từ chối hắn ta đã gửi những bức ảnh đó cho con trai của nạn nhân và đăng tải lên MXH.

Nạn nhân 40 tuổi cho biết, cô đã tham gia phòng tập thể dục tại quận Ludhiana thuộc bang Punjab, Ấn Độ từ năm 2015 cùng với những người phụ nữ khác ở địa phương. Có một lần, bị cáo đã gọi cô đến một phòng tập khác của anh ta tại khu dân cư Hargobind Nagar cùng bang vì anh ta có những máy móc tập luyện hiện đại hơn ở đó.

Nạn nhân đã bị đánh thuốc mê và cưỡng hiếp trong suốt 6 năm liền - Ảnh minh họa: Internet

Trong lời khai với cảnh sát, người phụ nữ nói rằng bị cáo đã từng tiêm thuốc mê và cũng cho cô uống những viên thuốc không rõ ràng. Sau khi cô bất tỉnh, anh ta đã cưỡng hiếp cô ngay trong phòng tập, quay phim và chụp ảnh lại. Kể từ đó, hắn ta đã thường xuyên cưỡng hiếp cô, tống tiền và đăng những bức ảnh đó lên MXH.

Thanh tra Satwant Singh, người đang điều tra vụ việc, cho biết bị cáo đang bị truy nã với những cáo buộc về tội hiếp dâm và đe dọa theo Bộ luật hình sự Ấn Độ.

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