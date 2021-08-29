Không muốn chịu trách nhiệm cho cái thai của vợ, người chồng bóp chết vợ mình chỉ 2 ngày sau khi kết hôn

Thế giới 29/08/2021 05:31

Chỉ 2 ngày sau khi kết hôn, người đàn ông đã ra tay giết chết vợ mình. Anh ta thú nhận rằng chỉ kết hôn với vợ vì đã lỡ làm cô mang thai.

Nạn nhân là một cô gái trẻ chỉ mới 20 tuổi tên là Gladys Rani sống cùng gia đình chồng tại thành phố Madurai, bang Tamil Nadu, Ấn Độ. Người chồng của cô - Jothimani thú nhận rằng chính tay hắn ta đã bóp cổ vợ tới chết tại đường Outer Ring trong cùng bang.

Thi thể bị cháy mất một phần của nạn nhân được tìm thấy và gửi đi khám nghiệm tử thi. Cảnh sát đang cố gắng điều tra xem vì lý do gì mà thi thể của cô lại được tìm thấy trong tình trạng cháy xem một phần, đồng thời tìm hiểu xem có còn ai liên quan đến vụ án nữa hay không.

vo chong 1
Gladys và Jothimani kết hôn khi Gladys đã mang thai hơn 4 tháng - Ảnh: Naveen Bharat

Cảnh sát cho biết, vợ chồng Gladys và Jothimani kết hôn vào ngày 2/8 tại thành phố Madurai. Cả hai đã yêu nhau một thời gian trước khi tiến tới hôn nhân.

Vào ngày 4/8, Jothimani nói với cha mẹ mình rằng vợ của anh đã ra ngoài để gặp một người bạn. Tuy nhiên, nhiều ngày sau con dâu vẫn chưa về nhà, bố mẹ chồng của Gladys đã thông báo mất tích cho cảnh sát.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát nhận thấy Jothimani có nhiều hành động đáng ngờ nên đã thẩm vấn anh. Sau ki tra hỏi, Jothimani khai nhận chính tay mình đã bóp cổ vợ tới chết.

vo chong 2
Jothimani đã bóp cổ vợ tới chết vì không muốn chịu trách nhiệm cho cái thai chỉ 2 ngày sau khi kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Dựa theo lời khai của anh ta, cảnh sát cho biết, Jothimani và Gladys đã kết hôn với nhau vì cô đã có thai hơn 4 tháng. Người thân của Gladys đã đe dọa sẽ làm hại cô nếu Jothimani không chịu kết hôn. Ngoài ra, Jothimani còn cảm thấy bản thân "bị làm phiền" vì anh tin rằng mình không cần phải chịu trách nhiệm cho cái thai trong bụng Gladys.

Vào ngày 4/8, Jothimani đã đưa Rani ra ngoài đi chơi. Khi họ đến khu vực đường Outer Ring, anh ta bắt đầu tra hỏi cô về cái thai. Việc đó dần trở thành một cuộc tranh cãi nảy lửa. Và sau đó, Jothimani mất bình tĩnh và ra tay bóp cổ vợ đến chết, cảnh sát cho biết.

Sau đó bị cáo trở về nhà, Jothimani đã nói với mọi người rằng vợ anh đã đi gặp bạn. Cảnh sát cho biết anh ta cũng đã tắt điện thoại của cô và giả vờ đang tìm cô cùng gia đình mình.

Bao che cho tình nhân lạm dụng tình dục trẻ em, người phụ nữ bị kết án 18 năm tù

Bao che cho tình nhân lạm dụng tình dục trẻ em, người phụ nữ bị kết án 18 năm tù

Trong khi bạn trai của cô đã bị kết án tận 400 năm tù vì tội ác của mình thì với vai trò là người 'tiếp tay' cho cái ác, cô gái này đã nhận mức án 18 năm tù.

Xem thêm
Từ khóa:   bóp cổ vợ đến chết bóp cổ vợ giết vợ

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 4 giờ 1 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 5 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 6 giờ 1 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích