Chỉ 2 ngày sau khi kết hôn, người đàn ông đã ra tay giết chết vợ mình. Anh ta thú nhận rằng chỉ kết hôn với vợ vì đã lỡ làm cô mang thai.

Nạn nhân là một cô gái trẻ chỉ mới 20 tuổi tên là Gladys Rani sống cùng gia đình chồng tại thành phố Madurai, bang Tamil Nadu, Ấn Độ. Người chồng của cô - Jothimani thú nhận rằng chính tay hắn ta đã bóp cổ vợ tới chết tại đường Outer Ring trong cùng bang. Thi thể bị cháy mất một phần của nạn nhân được tìm thấy và gửi đi khám nghiệm tử thi. Cảnh sát đang cố gắng điều tra xem vì lý do gì mà thi thể của cô lại được tìm thấy trong tình trạng cháy xem một phần, đồng thời tìm hiểu xem có còn ai liên quan đến vụ án nữa hay không.

Gladys và Jothimani kết hôn khi Gladys đã mang thai hơn 4 tháng - Ảnh: Naveen Bharat Cảnh sát cho biết, vợ chồng Gladys và Jothimani kết hôn vào ngày 2/8 tại thành phố Madurai. Cả hai đã yêu nhau một thời gian trước khi tiến tới hôn nhân. Vào ngày 4/8, Jothimani nói với cha mẹ mình rằng vợ của anh đã ra ngoài để gặp một người bạn. Tuy nhiên, nhiều ngày sau con dâu vẫn chưa về nhà, bố mẹ chồng của Gladys đã thông báo mất tích cho cảnh sát.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát nhận thấy Jothimani có nhiều hành động đáng ngờ nên đã thẩm vấn anh. Sau ki tra hỏi, Jothimani khai nhận chính tay mình đã bóp cổ vợ tới chết. Jothimani đã bóp cổ vợ tới chết vì không muốn chịu trách nhiệm cho cái thai chỉ 2 ngày sau khi kết hôn - Ảnh minh họa: Internet Dựa theo lời khai của anh ta, cảnh sát cho biết, Jothimani và Gladys đã kết hôn với nhau vì cô đã có thai hơn 4 tháng. Người thân của Gladys đã đe dọa sẽ làm hại cô nếu Jothimani không chịu kết hôn. Ngoài ra, Jothimani còn cảm thấy bản thân "bị làm phiền" vì anh tin rằng mình không cần phải chịu trách nhiệm cho cái thai trong bụng Gladys. Vào ngày 4/8, Jothimani đã đưa Rani ra ngoài đi chơi. Khi họ đến khu vực đường Outer Ring, anh ta bắt đầu tra hỏi cô về cái thai. Việc đó dần trở thành một cuộc tranh cãi nảy lửa. Và sau đó, Jothimani mất bình tĩnh và ra tay bóp cổ vợ đến chết, cảnh sát cho biết. Sau đó bị cáo trở về nhà, Jothimani đã nói với mọi người rằng vợ anh đã đi gặp bạn. Cảnh sát cho biết anh ta cũng đã tắt điện thoại của cô và giả vờ đang tìm cô cùng gia đình mình.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-muon-chiu-trach-nhiem-cho-cai-thai-cua-vo-nguoi-chong-bop-chet-vo-minh-chi-2-ngay-sau-khi-ket-hon-420982.html