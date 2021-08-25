Sau khi cảnh sát đăng tải hình ảnh của tên này cùng đồng bọn lên Twitter, bài đăng đã thu hút nhiều lượt quan tâm nhưng không phải về vụ án mà là vẻ ngoài của tên tội phạm này.

Theo Mirror, Stephen Perry, 29 tuổi đã bị phạt tù 3 năm vì vai trò của anh ta trong một băng đảng ma túy. Sau khi cảnh sát hạt Derbyshire đăng tải tội ác của anh ta lên Twitter, vẻ ngoài điển trai của anh ta đã khiến nhiều người bàn tán. Đây là lần hiếm hoi mà một kẻ buôn ma túy thu hút sự chú ý không chỉ của cảnh sát và tòa án.

Được biết, Stephen là một thành viên của băng đảng ma túy Albania có mạng lưới trồng cần sa cực lớn và không hề bị xáo trộn sau nhiều cuộc truy quét khắp nước Anh.

Mạng lưới trồng cần sa của băng đản này rất lớn - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi cảnh sát đột kích vào các khu vực Doncaster, Mansfield, Nottingham, King's Lynn, Birmingham và Sandiacre, họ đã tìm thấy số lượng ma túy loại B trị giá tới hơn 500.000 bảng Anh (ma túy loại B bao gồm amphetamine, barbiturat, cần sa và dihydrocodeine).

Sau nhiều tháng điều tra về băng nhóm do do Egi Tafa cầm đầu, người đã hợp tác với Stephen có trụ sở tại thành phố Derby, các sĩ quan cảnh sát đã lần ra địa chỉ của băng nhóm. Sau đó, Stephen bị kết án 3 năm tù vì tội cung cấp cần sa.

Bức ảnh những tên tội phạm ma túy mà cảnh sát đăng lên Twitter - Ảnh: Mirror

Cảnh sát Derbyshire đã đăng thông cáo báo chí về kết quả tuyên án trên trang Twitter của mình, cùng với một bức ảnh của các bị cáo là Tafa, Stephen, Callum Clarke, Brett Simpson, Mirand Koci và Mevlan Koci. Nhiều người đã nhanh chóng ca ngợi cảnh sát vì các nỗ lực của họ trong việc phá án, nhưng bức ảnh về việc giam giữ Stephen mới được chú ý nhiều nhất.

Những người sử dụng mạng xã hội nhận thấy Stephen có ngoại hình như một người mẫu và thậm chí còn nói đùa rằng họ sẽ "đợi anh ấy" cho đến khi Perry mãn hạn tù. Bài đăng cũng nhanh chóng thu hút được 577 lượt retweet, phần lớn trong số đó nói về ngoại hình của Stephen.

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