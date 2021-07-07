Hot girl 'da xệ' Thái Lan hậu 'đập đi xây lại' lên đồ cực chanh xả, đẳng cấp ở mức ai cũng phải ngước nhìn

Thế giới 07/07/2021 19:14

Sau thời gian dài ở ẩn để tân trang lại khuôn mặt, hot girl 60 tuổi quyết ăn diện thật đẹp, sẵn sàng chặt chém bất kỳ ai. Nhiều người đã phải trầm trồ vì kinh ngạc.

Sitang Buathong là một cái tên đã qua quen thuộc với cộng đồng mạng khi ở độ tuổi 60 mà danh sách trai trẻ lướt ngang cuộc đời bà dài như sớ. Mặc dù vậy, Sitang Buathong luôn bị chê cười vì làn da nhăn nheo cùng khuôn mặt già cỗi, xấu xí.

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Sitang Buathong với làn da nhăn nheo - Ảnh: Instagram nhân vật

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, 'Hot girl 60 tuổi' dã khiến cư dân mạng một phen hú vía khi xuất hiện với ngoại hình khác lạ: Làn da căn bóng, chiếc mũi cao và nhỏ. Nhiều người nhận xét Sitang Buathong phải trẻ ra ít nhất là 20 tuổi.

Sitang Buathong bật mí, thật ra bà đã đi PTTM vì muốn cải thiện nhang sắc của mình. Nhưng dù cho có sự can thiệp của dao kéo, nhiều người vẫn nửa tin nửa ngờ vì màn "vịt hóa thiên nga" này quả thật là lợi hại, quá đỉnh cao.

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Sitang Buathong gây bất ngờ với nhan sắc sau thẩm mỹ - Ảnh: Khaosod
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Nhan sắc của bà trước khi thẩm mỹ - Ảnh: Khaosod

Sau những hình ảnh đầu tiên về khuôn mặt của mình hậu thẩm mỹ, Sitang Buathong lại "đánh úp" dân tình bằng bức ảnh bà được makeup kỹ càng, diện chiếc đầm đỏ cam vô cùng rực rỡ. Cư dân mạng sau đó dành nhiều lời khen có cánh cho Sitang Buathong, cho rằng bà rất có phong thái của một nữ đại gia hay phu nhân gia đình quyền quý.

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Thần thái quyến rũ hiện nay của Sitang Buathong - Ảnh: Instagram nhân vật

Tháng 3 năm nay, có thông tin Sitang Buathong đang trong tình trạng nguy kịch. Tuy không có bất cứ xác minh nào từ phía chính chủ nhưng nhiều người vẫn lo lắng cho bà vì bà thường xuyên phẫu thuật để cải thiện lại nhan sắc. Sự xuất hiện trở lại lần này của bà chính là lời phản bác hữu hiệu nhất cho thông tin trên.

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Sitang Buathong nổi tiếng tại VN nhờ loạt ảnh ăn mặc dị thường và thường xuyên cặp kè trai trẻ - Ảnh: Internet

Sitang Buathong khá nổi tiếng tới xứ Chùa Vàng bởi thân phận là một người mẫu chuyển giới. Bà nổi tiếng sau một clip nhái lại ngôi sao nổi tiếng của Đài Loan - Diệp Phúc Đài. Tuy nhiên, điều khiến Sitang Buathong nổi tiếng vượt ra ngoài lãnh thổ Thái Lan là việc bà chuyên cặp kè trai trẻ và diện những bộ cánh phản cảm dù thân hình đã "cằn cỗi".

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