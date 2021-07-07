Bắt ghen chồng và tiểu tam tại trận, nữ tiếp viên hàng không chỉ nói một câu mà khiến chồng 'đứng hình'

Sau khi mang nặng đẻ đau cho chồng 2 mặt con, nữ tiếp viên hàng không tức đến điên người khi chồng dám ngoại tình sau lưng mình với một người phụ nữ đã có chồng.

Theo trang Etoday, vụ đánh ghen 'máu lửa' này xảy ra tại thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Điều đáng nói là cho dù bị vợ bắt ghen tại trận nhưng người chồng không hề tỏ ra hối lỗi mà ngược lại còn hăm dọa vợ mình. Theo thông tin kèm theo clip, vụ đánh ghen này diễn ra trong một hầm gửi xe của một trung tâm thương mại nằm ở thành phố Vô Tích. Người vợ mặc đồ màu đen đang lái chiếc BMW màu trắng thì bắt gặp chồng mình đang tằng tịu cùng một người phụ nữ khác. Ngay lập tức, cô vợ đã chận đầu xe của 2 người này và yêu cầu đôi "gian phu dâm phụ" xuống xe để đối chất.

Người vợ không thể giữ được bình tĩnh trước thái độ của đôi gian tình - Ảnh: Etoday Ban đầu, 2 vợ chồng vẫn giữ được bình tĩnh khi nói chuyện với nhau, tuy khẩu khí có phần nóng giận nhưng vẫn chưa đụng chạm gì đến người tình của chồng. Người vợ sau đó liên tục kể ra những tật xấu và thói trăng hoa của chồng nhưng anh ta chỉ đưa khuôn mặt tự đắc của mình lên tỏ thái độ bực tức khi bị vợ chen ngang buổi hẹn hò. Sau đó, vì thái độ dửng dưng của đôi gian tình, cô vợ đã bừng lên cơn giận đến đỉnh điểm. Ngay lập tức cô đến nắm áo rồi túm tóc tiểu tam và đấm đá vào người cô ta. Người chồng hốt hoảng nhảy vào can ngăn nhưng nhân tình của anh ta không dám đánh trả mà chỉ luôn miệng cầu xin người vợ và nói: "Cô nhầm rồi, thật sự không phải tôi".

Người chồng còn hăm dọa vợ khi nghe cô nhắc đến ly hôn - Ảnh: Etoday Trước thái độ quá đang của chồng, người vợ chỉ có thể thốt lên trong tuyệt vọng: "Tính cách không hòa hợp thì có thể lừa dối nhau à? Cô ta còn là người phụ nữ đã có chồng con. Nếu muốn tìm người khác, anh có thể ly hôn với tôi, nhưng gian dối trong hôn nhân là sai". Nghe xong câu nói này, người chồng hơi sũng lại nhưng vẫn chú tâm bảo vệ nhân tình, không quên kèm theo câu nói: "Cô đừng hòng nhận bất cứ đồng nào nếu dám ly hôn". Được biết, cô vợ xinh đẹp là một tiếp viên hàng không trước khi kết hôn. Sau đó vì đã sinh 2 đứa con nên cô nguyện ý từ chức mà vun vén cho gia đình, nào ngờ người chồng có thể gây ra chuyện như vậy. Thật ra, cô vợ đã sớm cảm nhận được sự khác thường của chồng từ lâu nên đã cố ý theo dõi anh ta nhằm bắt tại trận việc anh ta ngoại tình. Người chồng là một luật sư và kẻ thứ 3 là bạn học chung cấp 3 với anh ta, cô ta cũng đã lập gia đình và có con. Sự việc hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Nhiều người lên án cho hành động của anh chồng vì anh ta là luật sư mà lại ngoại tình, vi phạm luật hôn nhân lại còn đe dọa ngược lại vợ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ghen-chong-va-tieu-tam-tai-tran-nu-tiep-vien-hang-khong-chi-noi-mot-cau-ma-khien-chong-dung-hinh-411401.html