Hé lộ cuộc sống hiện tại của cặp vợ chồng 'cô cháu' lệch nhau 23 tuổi, kết hôn chỉ sau 2 tháng quen nhau

Thế giới 03/11/2019 09:32

Mặc dù vấp phải sự phản đối của gia đình nhưng cặp vợ chồng lệch tuổi vẫn kiên quyết kết hôn với nhau. Sau 3 năm, chuyện tình của cặp đôi cách nhau 23 tuổi vẫn gây tranh cãi.

Từ trước đến nay, chuyện tình yêu và hôn nhân của những cặp vợ chồng lệch tuổi thường gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Thời gian gần đây, cặp vợ chồng "phi công trẻ lái máy bay bà già" ở Trùng Khánh (Trung Quốc) đang khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán. Theo đó, người chồng trẻ tên Xiao Tan (23 tuổi), làm nghề đầu bếp, còn chị vợ Li Liangyou (46 tuổi) thì làm việc tại bệnh viện.

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Cặp vợ chồng lệch tuổi yêu nhau sau một lần gặp nạn - Ảnh: Internet

Vào năm 2016, cả hai cùng tham dự một cuộc đua xe đạp. Trong khi đua, chị Liangyou bị thương, gãy xương đòn trái. Lúc này Tan xuất hiện và đưa chị đến bệnh viện. Chỉ sau cái nhìn đầu tiên, cả hai đã phải lòng nhau. Trong những ngày chị Liangyou nằm viện, chàng trai trẻ thường xuyên ghé thăm, chăm sóc. Chính trong khoảng thời gian này, họ đã yêu nhau. Chỉ sau 2 tháng tìm hiểu, cặp đôi "cô cháu" đã quyết định kết hôn, bất chấp người thân khuyên ngăn.

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Cả hai đều có sở thích chạy xe đạp - Ảnh: Internet

Thậm chí khi đi đăng ký kết hôn, cơ quan chức năng phải tìm hiểu, xác định đây không phải là cuộc hôn nhân ép buộc rồi mới cấp giấy đăng ký kết hôn cho họ. 

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Dù bị gia đình ngăn cản nhưng Xiao Tan vẫn kiên quyết lấy người vợ đáng tuổi mẹ mình - Ảnh: Internet

Chuyện cả hai kết hôn khiến gia đình Xiao Tan vô cùng ngỡ ngàng. Đặc biệt là bố mẹ của chú rể kịch liệt phản đối. Họ lo lắng sự cách biệt quá lớn về thể chất và tâm lý sẽ khiến cuộc sống tương lai của con trai mình bị ảnh hưởng.

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Sau 3 năm chung sống, cặp đôi hiện vẫn đang rất hạnh phúc - Ảnh: Internet

Thậm chí, mẹ của Xiao Tan còn đến bệnh viện để gặp chị Liangyou. Sau khi nghe mẹ chồng phân tích, người phụ nữ 46 tuổi có ý định từ bỏ nhưng Xiao Tan vẫn kiên quyết cưới người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình.

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Câu chuyện tình yêu của cặp đôi đũa lệch gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet

Hiện tại, đã 3 năm trôi qua nhưng cặp đôi đũa lệch vẫn hạnh phúc. Tình yêu đẹp của họ dần nhận được sự chúc phúc của mọi người. Dù vẫn còn một số ý kiến tỏ ra hoài nghi, nhưng hầu hết đều bày tỏ sự ngưỡng mộ và chúc họ mãi hạnh phúc.

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Cuộc sống hôn nhân của gia đình ông Học quanh năm trong cái vòng luẩn quẩn khó khăn, kiếm ăn từng bữa. Tết đến, xuân về ngôi nhà ấy vẫn luộm thuộm, nhếch nhác, ông Học cho biết, bao lâu nay nhà ông đón Tết cũng không khác ngày thường, muốn cho các con cái Tết đủ đầy nhưng hoàn cảnh không cho phép.

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Từ khóa:   Trung Quốc tình yêu lệch tuổi cặp đôi đũa lệch

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