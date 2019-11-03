Hé lộ cuộc sống hiện tại của cặp vợ chồng 'cô cháu' lệch nhau 23 tuổi, kết hôn chỉ sau 2 tháng quen nhau

Từ trước đến nay, chuyện tình yêu và hôn nhân của những cặp vợ chồng lệch tuổi thường gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Thời gian gần đây, cặp vợ chồng "phi công trẻ lái máy bay bà già" ở Trùng Khánh (Trung Quốc) đang khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán. Theo đó, người chồng trẻ tên Xiao Tan (23 tuổi), làm nghề đầu bếp, còn chị vợ Li Liangyou (46 tuổi) thì làm việc tại bệnh viện.

Cặp vợ chồng lệch tuổi yêu nhau sau một lần gặp nạn - Ảnh: Internet

Vào năm 2016, cả hai cùng tham dự một cuộc đua xe đạp. Trong khi đua, chị Liangyou bị thương, gãy xương đòn trái. Lúc này Tan xuất hiện và đưa chị đến bệnh viện. Chỉ sau cái nhìn đầu tiên, cả hai đã phải lòng nhau. Trong những ngày chị Liangyou nằm viện, chàng trai trẻ thường xuyên ghé thăm, chăm sóc. Chính trong khoảng thời gian này, họ đã yêu nhau. Chỉ sau 2 tháng tìm hiểu, cặp đôi "cô cháu" đã quyết định kết hôn, bất chấp người thân khuyên ngăn.