Hé lộ cuộc sống của Happy Pola từng nổi tiếng khắp châu Á, bị bạn trai bỏ vì nhu cầu cao sau thời gian dài ở ẩn

Sau một thời gian nổi đình đám trên mạng xã hội, Happy Pola bỗng dưng ở ẩn. Hình ảnh mới của cô nàng khiến ai nấy đều bất ngờ.

Cách đây ít năm, Happy Pola là một trong những cái tên đình đám trên mạng xã hội. Khác với những hot girl nổi tiếng trên Facebook, cô nàng Thái Lan sở hữu thân hình mũm mĩm, làn da đen, đường nét trên khuôn mặt có phần thô kệch. Dù ngoại hình không nổi bật nhưng Happy Pola vẫn tự tin, thoải mái thể hiện bản thân thông qua những bức ảnh tự sướng hay những tấm hình tạo dáng khác lạ, hài hước. Nhờ đó, cô nàng được người dùng trên mạng xã hội ở nhiều nước như Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia, Singapore… biết đến.

Happy Pola từng gây bão mạng xã hội khắp châu Á vì ngoại hình khác lạ - Ảnh: Internet Thời điểm đó, Happy Pola gây chú ý bằng cách trang điểm đậm, ăn mặc lòe loẹt và những biểu cảm khó đỡ. Ngoại hình cô nàng bị nhiều cư dân mạng chê bai và chế ảnh để chế nhạo. Bên cạnh đó, không ít người cho rằng cô nàng đang cố tình tạo chiêu trò lố lăng để nổi tiếng. Chính vì vậy, những bức ảnh Pola đăng lên mạng xã hội thường bị chửi bới hoặc mỉa mai. Loạt ảnh năm 2018 khiến nhiều người cho rằng cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ nhưng hóa ra chỉ là ảnh photoshop - Ảnh: Internet Dù bị mang ra làm trò cười trên mạng xã hội nhưng Happy Pola không hề xấu hổ mà còn rất tự tin. Nhờ nổi tiếng trên mạng xã hội, Pola còn xuất hiện trên một số chương trình truyền hình và quay quảng cáo.

Tuy nhiên, đến năm 2018, Happy Pola một lần nữa gây sốt khi đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân. Trong ảnh, cô nàng không còn quá mũm mĩm, khuôn mặt cũng thay đổi khá nhiều. Mọi người đều cho rằng cô gái Thái Lan đã đi phẫu thuật thẩm mỹ để trở nên xinh đẹp hơn. Thế nhưng hóa ra, những bức ảnh kia đều đã được photoshop. Ngoài ngoại hình, cô nàng từng gây bão khi chia sẻ về chuyện tình cảm trên mạng. Cô nàng cho biết, có rất nhiều anh chàng đẹp trai, phong độ theo đuổi mình nhưng đều không kéo dài được bao lâu. Nhiều người cho rằng nguyên nhân khiến các chàng trai chia tay Happy Pola là vì không thể đáp ứng nhu cầu quá cao của cô nàng. Hiện tại, Happy Pola đã trang điểm nhạt và ăn mặc đơn giản hơn - Ảnh: Internet Hiện tại, dù đã không còn quá nổi tiếng trên mạng xã hội nhưng cô nàng đến từ Thái Lan vẫn còn một lượng fan khá lớn. Khác với hình ảnh trước đó, Happy Pola hiện đã cải thiện vóc dáng, ngoại hình. Bên cạnh đó, cô cũng trang điểm tự nhiên, nhẹ nhàng hơn. Phong cách ăn mặc của cô được đánh giá là đơn giản và sang chảnh hơn so với trước kia. Sự thay đổi của Pola khiến không ít người bất ngờ.

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