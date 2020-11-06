‘Mây mưa’ với trai lạ trong ô tô, tưởng lấy tiền là xong nhưng cô gái không ngờ rơi vào cạm bẫy đáng sợ của gã bệnh hoạn

Thế giới 06/11/2020 12:03

"Mây mưa” với trai lạ trong ô tô, cô gái không ngờ bị gã quay lén. Sau đó, cô gái nhận được những hình ảnh nhạy cảm.

Vào tháng 8/2015, một cô gái nhận lời “mây mưa” với trai lạ để lấy tiền. Khách hàng của cô là Stefan Benatzky (38 tuổi, người Đức sống ở New Zealand). Sau khi đạt được thỏa thuận, hai người đã quan hệ trong ô tô tại khu vực hẻo lánh ở bờ biển phía Nam của Wellington, New Zealand.

Được biết, cả hai đã thỏa thuận rằng cô gái sẽ cho người đàn ông trói cổ tay bằng dây cáp. Trong lúc “hành sự”, Stefan Benatzky khiến nạn nhân vô cùng đau đớn.

Đây không phải lần duy nhất cặp đôi làm “chuyện ấy”. Trước lần quan hệ trong xe, Stefan và cô gái từng gặp nhau “vui vẻ” có trả tiền.

Những tưởng quan hệ giữa 2 người sẽ kết thúc ở đó, tuy nhiên đến tháng 3/2016, cô gái nhận được tin nhắn từ Stefan. Gã nói rằng mình đang giữ những hình ảnh, video nhạy cảm của cả hai.

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'Mây mưa' với trai lạ trong ô tô, cô gái bị quay video nhạy cảm - Ảnh minh họa: Internet

Cô gái cho biết, trước đó cô không hề đồng ý việc quay video. Chính vì vậy, nạn nhân đã yêu cầu Stefan xóa hết những bức ảnh và video nhạy cảm. Thế nhưng người đàn ông vẫn giữ hình ảnh này. Không chỉ vậy, sau đó anh ta còn gửi một bức ảnh chụp cô khỏa thân trên toilet. Nhận được những hình ảnh này, cô gái vô cùng sốc. Chưa dừng lại ở đó, Stefan còn đe dọa sẽ đăng những bức ảnh nhạy cảm và video quan hệ của hai người lên mạng xã hội.

Ngay sau đó, nạn nhân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Tại phiên tòa, thẩm phán cho rằng Stefan đã khiến nạn nhân bị tổn thương về tinh thần. Thẩm phán cũng cho rằng việc Stefan gây ra trong ô tô giống như đang cưỡng hiếp nạn nhân. Về phần nạn nhân, cô luôn bị ám ảnh về hành động của Stefan nên từng cố tự tử nhưng may mắn được cứu sống.

Được biết, nghi phạm đã có vợ và 2 con tại New Zealand. Tuy nhiên, vào thời điểm bị cáo ra tòa, vợ con anh ta đã quay về Nhật Bản.

Sau đó, tòa án đã tuyên phạt bị cáo 7 năm tù giam. Được biết năm 2017, Stefan bắt đầu thi hành án. Tuy nhiên, theo thông tin từ truyền thông địa phương, gã sẽ được tha vào ngày 11/11 và đang chờ ngày bị trục xuất về Đức. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, cảnh sát chưa thể đưa Stefan về Đức. Chính vì vậy, sau khi ra tù gã sẽ đến sống tại nhà của một người bảo trợ. Sau khi việc hạn chế đi lại kết thúc, Stefan sẽ được đưa về Đức ngay lập tức.

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Từ khóa:   New Zealand quay video nhạy cảm hình ảnh nhạy cảm

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