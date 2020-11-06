Vì hoàn cảnh khó khăn nên bé trai phải đi bán ngô lề đường trong đêm. Khi được hỏi vì sao lại mặc áo đồng phục đi bán, câu trả lời của cậu bé khiến ai cũng xót xa.

Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện câu chuyện vô cùng xúc động về cậu bé có hoàn cảnh khó khăn đi bán ngô giữa đêm được dân mạng chia sẻ không ngừng.

Nguyên văn chia sẻ gây bão mạng của một Facebooker: “Mua mấy trái bắp luộc không phải để ăn, mà là cách để tiếp cận và hỏi chuyện nhóc này. Bé xíu mà đẩy xe đi bán bắp luộc có 1 mình, đi bán trong đêm tối, mưa hay nắng gì cũng đi.

Vì hoàn cảnh khó khăn, bé trai không được đi học, phải phụ bà bán ngô bên lề đường mỗi tối - Ảnh: FB

Hỏi bé sao đi bán 1 mình, bé nói thường đẩy xe đi bán với bà, nhưng mấy tuần nay bà bệnh nên bé tự đẩy xe đi bán 1 mình để kiếm tiền nuôi bà. Hỏi bé còn đi học không? Bé lắc đầu. Hỏi bé sao không đi học mà lại đang mặc áo đồng phục lớp 3. Bé trả lời áo do người ta cho, bé mặc vô để giống mấy bạn khác như đi học, bé thích đi học lắm…”.

Theo đó, vì hoàn cảnh nghèo khó nên cậu bé phải đi bán ngô lề đường. Bình thường em sẽ cùng bà đi bán. Thế nhưng vì những ngày gần đây bà bị bệnh nên em phải đi bán một mình. Dù nghèo khó nhưng em vẫn muốn được đi học như bao bạn bè cùng trang lứa.

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện trên đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao. Hầu hết mọi người đều vô cùng xót xa cho hoàn cảnh của đứa trẻ. Một số cư dân mạng hy vọng các mạnh thường quân có thể tìm đến giúp đỡ để em có thể đi học, có một tương lai xán lạn hơn.

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