Sau chuỗi ngày mắc bệnh nặng, người mẹ già nuôi 6 con mắc bệnh tâm thần ở Phú Thọ đã qua đời khiến ai cũng xót xa.

Cách đây 3 năm, câu chuyện về người mẹ già nuôi 6 con mắc bệnh tâm thần, từng muốn cho các con ăn một bữa no rồi uống thuốc độc cùng chết khiến không ít người rơi nước mắt. Đó là bà Nguyễn Thị Lực (83 tuổi, ở xã Phụ Khánh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ).

Người mẹ già nuôi 6 con mắc bệnh tâm thần đã qua đời - Ảnh: Internet

Được biết, bà Lực sinh 9 người con nhưng trong đó có 6 người mắc bệnh tâm thần khiến bà rơi vào cảnh khó khăn. Vào ngày 1/11 vừa qua, vì tuổi cao sức yếu nên bà Lực đã qua đời. Theo chia sẻ của người thân bà Lực, từ năm 2019, bà bị ốm nặng phải nhập viện. Sau đó, sức khỏe của bà giảm sút phải nằm liệt một chỗ.

Vào thời điểm đó, mắt bà Lực vẫn sáng, đầu óc còn minh mẫn nên vẫn theo dõi được các con. Tuy nhiên, từ đầu năm nay, bệnh tình của bà ngày càng trở nặng. Bà Lực nhiều lúc mê man, không thể theo dõi được đàn con khờ dại của mình. Người thân còn cho biết thêm, suốt thời gian mắc bệnh bà tỉnh táo rất ít nhưng đến khi qua đời bà vẫn dặn dò người thân rất nhiều. Bà Lực hy vọng mọi người sẽ đùm bọc những đứa con dại của mình.

Trước lúc ra đi, bà cụ vẫn đau đáu nỗi lo về những đứa con dại - Ảnh: Internet

Trước đó, vì hoàn cảnh khó khăn nên bà Lực từng nhiều lần muốn uống thuốc độc "chết đi cho đỡ khổ”. Sau khi những hình ảnh, bài viết về người mẹ già khắc khổ này được đăng tải, đã có rất nhiều mạnh thường quân đến thăm hỏi, giúp đỡ gia đình.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-xa-me-gia-nuoi-6-con-mac-benh-tam-than-tung-co-y-dinh-cho-an-mot-bua-no-roi-uong-thuoc-doc-cung-chet-da-qua-doi-385696.html