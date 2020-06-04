Hé lộ cuộc sống của cặp đôi yêu nhau khi ‘cháu 17', ‘ông 56’ sau 7 năm bị gia đình từ mặt

Thế giới 04/06/2020 09:42

Sau 7 năm yêu nhau, cặp đôi “ông cháu” cách nhau gần 40 tuổi đã kín tiếng hơn xưa. Cuộc sống hiện tại của họ vẫn khiến dân mạng vô cùng tò mò.

Khi nhắc về những cặp đôi đũa lệch, dân mạng không thể nào quên được cặp đôi “ông cháu” cách nhau 39 tuổi từng gây xôn xao mạng xã hội suốt một thời gian dài.

Theo đó, từ năm 2013, Lý Khôn Thành (sinh năm 1957) và Lâm Tĩnh Ân (sinh năm 1996) người Đài Loan chính thức công khai mối quan hệ. Được biết, Lý Khôn Thành là bạn thân của bố Lâm Tĩnh Ân. Khi công khai chuyện yêu đương, cặp đôi bị gia đình nhà gái phản đối kịch liệt, netizen chỉ trích dữ dội.

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Chuyện tình cặp đôi 'ông cháu' Đài Loan từng gây xôn xao dư luận - Ảnh: Internet

Đến nay, cả hai đã bên nhau 7 năm. Dù chưa kết hôn nhưng họ vẫn vô cùng hạnh phúc. Vào ngày 15/2 năm nay, vị nhạc sĩ 63 tuổi đã chia sẻ một bài viết kỷ niệm 7 năm yêu. Lý Khôn Thành không chỉ nhắc lại những kỷ niệm ngọt ngào bên bạn gái trẻ mà còn cảm ơn cư dân mạng vì đã ủng hộ mình.

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Dù bị gia đình từ mặt, cặp đôi vẫn quyết không chia tay - Ảnh: Internet

Mặc dù đã bên nhau nhiều năm nhưng người đàn ông này vẫn dành nhiều lời ngọt ngào cho bạn gái. Bài viết của Lý Khôn Thành đã nhận được nhiều lời chúc phúc từ cư dân mạng. Không ít người tỏ ra ngưỡng mộ tình cảm bền chặt của cặp đôi dù bị đàm tiếu, dị nghị.

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Sau 7 năm, cặp đôi chưa kết hôn nhưng vẫn bên nhau ngọt ngào - Ảnh: Internet

Được biết, từ năm 2014, Lâm Tĩnh Ân đã nghỉ học, dọn về sống chung với bạn trai. Lý Khôn Thành cũng từng tuyên bố sẽ kết hôn khi bạn gái đủ 20 tuổi nhưng sau đó phải hoãn lại. Cặp đôi còn vướng phải các tin đồn như Lâm Tĩnh Ân mang thai, Lý Khôn Thành có tình mới...

Mặc dù hiện tại cặp đôi không còn chia sẻ nhiều chuyện đời tư như trước nhưng tình cảm của 2 người vẫn luôn là chủ đề nóng trên mạng xã hội

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Mặc dù chênh nhau đến vài chục tuổi, bị người nhà ngăn cấm nhưng những cặp đôi này vẫn kiên quyết đến với nhau.

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