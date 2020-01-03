Hàn Quốc: Cô dâu Việt ôm con mới sinh nhảy lầu tự tử

Thế giới 03/01/2020 17:44

Vụ cô dâu Việt tự tử cùng con mới sinh đang được cảnh sát Hàn Quốc điều tra làm rõ.

Theo Yonhap News, vào khoảng 18 giờ 50 ngày 3/1 (giờ địa phương), chị N. (đã đổi tên, 24 tuổi) ôm con gái 2 tuần tuổi nhảy lầu tự tử từ tầng 8. Hiện trường vụ việc là một tòa nhà ở trung tâm thành phố Gimhae, tỉnh Gyeongsang Nam, Hàn Quốc.

Cảnh sát Hàn Quốc xác định nạn nhân mang quốc tịch Việt Nam. Chị N. kết hôn với một người đàn ông Hàn Quốc khoảng 2 năm nay và vẫn chưa được nhập tịch. Cô gái trẻ vừa sinh con gái được 2 tuần thì xảy ra sự việc đau lòng.

Hiện chị N. đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, còn em bé 2 tuần tuổi đã tử vong tại chỗ.

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Sở cảnh sát tại tỉnh Gyeongsang Nam, Hàn Quốc - Ảnh: Yonhap News

Khám nghiệm căn hộ, cảnh sát tìm được thư tuyệt mệnh trong cuốn sổ tay được cho là do N. viết trước khi nhảy lầu. Theo người chồng Hàn, chị N. bị trầm cảm sau sinh, đang uống thuốc điều trị. Vụ cô dâu Việt tự tử ở Hàn Quốc đang được điều tra làm rõ.

Cách đây không lâu, vụ việc cô dâu Việt bị chồng Hàn sát hại khiến nhiều người đau lòng. Ngày 17/11/2019, cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ người đàn ông 55 tuổi với cáo buộc sát hại và phi tang xác người vợ Việt Nam. 

Theo điều tra, khoảng 5 giờ 30 sáng 16/11 tại tầng 4 của một villa ở Yangju, người chồng đâm chết vợ rồi chở thi thể cô về quê nhà ở huyện Wanju (tỉnh Jeonbuk), sau đó chôn tại một khu đất hoang. 

Tại cơ quan điều tra, người chồng Hàn thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết vợ chồng thường xuyên bất hòa. Hai người kết hôn từ năm 2017 nhưng nạn nhân mới sang Hàn Quốc được ba tháng và chưa có con. 

Vào thời điểm xảy ra vụ án, cặp đôi đã cãi nhau vì người vợ đòi đi làm ở thành phố Icheon, tỉnh Gyeonggi. Nghi phạm không đồng ý nên đã ra tay sát hại vợ.

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