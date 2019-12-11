Góc 'cao thủ không bằng tranh thủ': Cô gái vừa rao bán 'cái ngàn vàng' với giá 2,5 tỷ vừa tuyển chồng giàu

Cô gái đăng video giới thiệu bản thân lên mạng, cho biết muốn bán trinh tiết với giá 2,5 tỷ đồng khiến nhiều người xôn xao.

Mới đây, cô gái tên Katia Ekaterina (lớn lên ở thành phố Kharkiv, Ukraine và hiện đang sống tại Mỹ) gây sốt mạng xã hội khi rao bán "cái ngàn vàng" với giá 100.000 euro (khoảng 2,5 tỷ đồng).

Theo Dailymail, cô gái mới 19 tuổi nhưng đã khao khát một cuộc sống xa hoa, đi du lịch khắp nơi. Cô nàng thu hút sự chú ý khi đăng video giới thiệu bản thân với nội dung: "Xin chào, tôi tên là Katia. Tôi đến từ Ukraine nhưng hiện đang sống ở Mỹ. Tôi có thể nói tiếng Anh, Ukraine và tiếng Nga. Tôi muốn đi du lịch, tận hưởng cuộc sống xa hoa và hạnh phúc nên quyết định rao bán 'cái ngàn vàng'. Cơ thể này là của tôi nên tôi hoàn toàn có quyền quyết định".

Đi kèm lời chào mời là nhiều bức hình nóng bỏng trong trang phục bikini của Ekaterina. Ngoài bán trinh tiết, Ekaterina muốn lấy người chồng có thể chu cấp cho mình 10.000 euro mỗi tháng (khoảng 250 triệu đồng).

Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ, vừa rao bán trinh tiết vừa đăng tin tuyển chồng - Ảnh: Dailymail

Được biết, Ekaterina bán đấu giá trinh tiết của mình trên Cinderella Escorts. Để đăng ký, khách hàng phải chứng minh tài sản ít nhất là 10 triệu euro. Người quan tâm đến Ekaterina phải nộp 10% số tiền mà cô gái mong muốn và sau đó có thể phải trả số tiền lớn hơn 100.000 euro nếu trinh tiết của cô nàng được nhiều người giành mua.

Theo dự kiến, địa điểm gặp mặt giữa Ekaterina và người đấu giá thành công sẽ là ở Đức, nơi đã được hợp pháp hóa mại dâm. Người chiến thắng có quyền chọn khách sạn theo ý thích và yêu cầu bác sĩ riêng xác nhận tình trạng của Ekaterina.

Clip gây sốt mạng và nhận về nhiều phản ứng tiêu cực từ cộng đồng mạng: "Cô ta thật ngu ngốc, muốn đi du lịch sang chảnh chỉ với số tiền đó thôi sao?"; "Tôi thật sự muốn biết người nào hứng thú với trinh tiết của cô ta"; "Tiền không mua được tình yêu, chỉ mang đến những kẻ tồi tệ"; "Thật kinh khủng, cô ta chỉ là gái mại dâm mà thôi"...

Sốc: Người đẹp bán trinh cho chính khách giá 37 tỷ đồng Người đẹp Lia, 24 tuổi cho biết, một nghị sĩ đảng Bảo thủ Anh đã chu cấp cho cô khoản tiền lên tới 500 triệu đồng/tháng để tiêu xài trước khi cô bán trinh cho ông này với giá lên tới 37 tỷ đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/goc-cao-thu-khong-bang-tranh-thu-co-gai-vua-rao-ban-cai-ngan-vang-voi-gia-2-5-ty-vua-tuyen-chong-giau-346205.html