Khó tin nhưng có thật, cô gái 28 tuổi kết hôn cùng cụ ông 70 tuổi, của hồi môn chỉ vỏn vẹn 80 nghìn

Câu chuyện của cặp đôi ông cháu cách nhau 42 tuổi, quyết định kết hôn sau 4 tháng quen biết với của hồi môn chỉ vỏn vẹn hơn 80 nghìn đồng gây xôn xao dư luận.

Từ xưa đến nay, chuyện tình của những cặp đôi đũa lệch luôn nhận được sự quan tâm của dư luận. Mới đây nhất, câu chuyện cô gái 28 tuổi lấy chồng 70 tuổi lại gây xôn xao mạng xã hội.

Cụ thể, cô Reda Wadela (28 tuổi, ngụ tại khu Mejayan thuộc đảo Java, Indonesia), đã đồng ý kết hôn với cụ ông Radi (70 tuổi).

Trước đó, vào tháng 7/2019 Reda và ông Radi lần đầu gặp mặt. Ban đầu, cặp đôi chỉ cảm mến nhau. Tuy nhiên, sau nhiều lần gặp gỡ, họ đã yêu nhau và quyết định kết hôn. Quyết định của cặp đôi ông cháu này khiến không ít người ngỡ ngàng.

Cặp đôi ông cháu quyết định kết hôn sau 4 tháng quen biết - Ảnh: Internet

Vào ngày 27/11 vừa qua, cặp đôi đã đăng ký kết hôn. Cả hai đã chính thức trở thành vợ chồng trong sự chúc phúc của đông đảo người thân, bạn bè.

Câu chuyện của họ đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Nhiều người không tin rằng giữa 2 người có tình yêu thật sự. Hầu hết mọi người đều cho rằng Reda kết hôn vì tiền.

Thế nhưng trên thực tế, gia đình ông Radi lại rất nghèo. Vào ngày kết hôn, của hồi môn ông cho vợ trẻ chỉ là 50.000 rupiah (hơn 80.000 đồng).

Chuyện tình cặp đôi đũa lệch nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về cuộc đám cưới này, cả 2 vợ chồng đều tỏ ra vô cùng hạnh phúc. Đặc biệt là Reda, cô vô cùng hài lòng với người chồng lớn tuổi vì có kinh nghiệm sống, chăm sóc gia đình.

Sau khi biết được gia cảnh của chú rể, nhiều người đã lên tiếng chúc phúc cho cặp đôi. Tất cả đều hy vọng gia đình nhỏ sẽ hạnh phúc, sớm có thêm thành viên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kho-tin-nhung-co-that-co-gai-28-tuoi-ket-hon-cung-cu-ong-70-tuoi-cua-hoi-mon-chi-von-ven-80-nghin-345778.html