Giấu gia đình đi nâng ngực, người mẹ trẻ chết tức tưởi trên bàn mổ, bỏ lại hai con nhỏ bơ vơ

Thế giới 22/08/2019 14:48

Với mong muốn trở nên xinh đẹp hơn, người phụ nữ đã tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để trùng tu vòng 1. Không may, chị đã tử vong trên bàn mổ.

Hiện nay, để nâng tầm nhan sắc, nhiều chị em tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, không ít người phải gánh hậu quả nặng nề, thậm chí mất mạng. Mới đây nhất, câu chuyện một người phụ nữ 28 tuổi tử vong sau khi tìm đến cơ sở thẩm mỹ để “trùng tu” vòng 1 lại khiến nhiều người bàng hoàng.

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Khi được phát hiện, nạn nhân bị xuất huyết ở tai, mắt, mũi, miệng và phần cổ đầy vết kim tiêm - Ảnh: Mirror

Cụ thể, vì biến chứng thẩm mỹ, người phụ nữ bị xuất huyết ở cả tai, mắt, mũi, miệng. Trong khi đó, cổ nạn nhân thì chằng chịt vết kim tiêm, ai nhìn thấy cũng không khỏi hoảng sợ. Ngày 18/8, nạn nhân đã tử vong. 

Phải đến khi trung tâm thẩm mỹ thông báo thì người chồng mới biết tin vợ mình lén đi nâng cấp vòng 1. Trước đó hai tháng, người phụ nữ này từng giấu gia đình đi phẫu thuật tại một cơ sở khác. 

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Nạn nhân đã lập gia đình, có hai con nhỏ sinh đôi gần hai tuổi - Ảnh: Mirror

Theo thông tin từ Mirror, người phụ nữ này tên Yang Xue (28 tuổi, người Trung Quốc). Được biết chị Yang Xue đã lập gia đình, có hai con trai sinh đôi chưa đến hai tuổi. Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, cơ sở thẩm mỹ viện kém chất lượng kia cũng đã đóng cửa.

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Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ sự việc - Ảnh: Mirror

Chồng của nạn nhân chia sẻ: “Vợ tôi đã rời khỏi nhà vào lúc 10 giờ sáng ngày 18/8. Chúng tôi phát hiện ra cô ấy gặp biến chứng vào 5 giờ chiều cùng ngày. Họ nói với gia đình chúng tôi rằng sẽ cứu sống cô ấy nhưng sau đó các bác sĩ đã tuyên bố vợ tôi tử vong. Mắt, mũi, miệng, tai của vợ tôi bê bết máu, cổ cô ấy thì đầy vết kim tiêm. Tôi thậm chí còn không biết rằng cô ấy đi phẫu thuật. Họ đã cho tôi xem một tờ giấy có chữ ký nhưng nó như một món đồ giả, chắc chắn rằng nó không phải do vợ tôi ký”.

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Đây là lần thứ hai người phụ nữ này tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để nâng cấp vòng 1 - Ảnh: Mirror

Mẹ của nạn nhân còn cho biết thêm, vào ngày xảy ra vụ việc, con gái mình ra khỏi nhà mà còn chưa kịp ăn gì. Buổi trưa cùng ngày, người mẹ có gọi cho con. Bà không ngờ đó là lần nói chuyện cuối cùng của hai mẹ con.

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Từ khóa:   biến chứng thẩm mỹ

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