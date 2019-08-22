Với mong muốn trở nên xinh đẹp hơn, người phụ nữ đã tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để trùng tu vòng 1. Không may, chị đã tử vong trên bàn mổ.
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Hiện nay, để nâng tầm nhan sắc, nhiều chị em tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, không ít người phải gánh hậu quả nặng nề, thậm chí mất mạng. Mới đây nhất, câu chuyện một người phụ nữ 28 tuổi tử vong sau khi tìm đến cơ sở thẩm mỹ để “trùng tu” vòng 1 lại khiến nhiều người bàng hoàng.
Cụ thể, vì biến chứng thẩm mỹ, người phụ nữ bị xuất huyết ở cả tai, mắt, mũi, miệng. Trong khi đó, cổ nạn nhân thì chằng chịt vết kim tiêm, ai nhìn thấy cũng không khỏi hoảng sợ. Ngày 18/8, nạn nhân đã tử vong.
Phải đến khi trung tâm thẩm mỹ thông báo thì người chồng mới biết tin vợ mình lén đi nâng cấp vòng 1. Trước đó hai tháng, người phụ nữ này từng giấu gia đình đi phẫu thuật tại một cơ sở khác.
Theo thông tin từ Mirror, người phụ nữ này tên Yang Xue (28 tuổi, người Trung Quốc). Được biết chị Yang Xue đã lập gia đình, có hai con trai sinh đôi chưa đến hai tuổi. Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, cơ sở thẩm mỹ viện kém chất lượng kia cũng đã đóng cửa.
Chồng của nạn nhân chia sẻ: “Vợ tôi đã rời khỏi nhà vào lúc 10 giờ sáng ngày 18/8. Chúng tôi phát hiện ra cô ấy gặp biến chứng vào 5 giờ chiều cùng ngày. Họ nói với gia đình chúng tôi rằng sẽ cứu sống cô ấy nhưng sau đó các bác sĩ đã tuyên bố vợ tôi tử vong. Mắt, mũi, miệng, tai của vợ tôi bê bết máu, cổ cô ấy thì đầy vết kim tiêm. Tôi thậm chí còn không biết rằng cô ấy đi phẫu thuật. Họ đã cho tôi xem một tờ giấy có chữ ký nhưng nó như một món đồ giả, chắc chắn rằng nó không phải do vợ tôi ký”.
Mẹ của nạn nhân còn cho biết thêm, vào ngày xảy ra vụ việc, con gái mình ra khỏi nhà mà còn chưa kịp ăn gì. Buổi trưa cùng ngày, người mẹ có gọi cho con. Bà không ngờ đó là lần nói chuyện cuối cùng của hai mẹ con.