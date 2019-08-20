Hà Nội: Cô gái xinh đẹp phải rạch mặt nham nhở để nặn mủ sau khi tiêm mỡ tự thân ở spa

Xã hội 20/08/2019 16:20

Sau khi tiêm mỡ tự thân ở spa của một người quen, cô gái trẻ gặp biến chứng thẩm mỹ, phải rạch mặt để nặn phần mủ bên trong ra.

Vì tin lời quảng cáo của các spa, trung tâm thẩm mỹ kém chất lượng mà nhiều cô gái gặp phải biến chứng làm đẹp kinh hoàng. Mới đây nhất, một cô gái Hà Nội đã gặp phải biến chứng nặng khi tiêm mỡ tự thân ở một spa. Hình ảnh gương mặt cô gái xinh đẹp bị rạch nham nhở để nặn mủ bên trong khiến nhiều người hoảng hốt, đặc biệt là chị em phụ nữ.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết khoa vừa tiếp nhận một trường hợp bị biến chứng nhiễm trùng sau khi tiêm mỡ tự thân làm đẹp.

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Khuôn mặt cô gái bị sưng to, chảy mủ sau khi tiêm mỡ tự thân tại spa của một người quen - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Người lao động, bệnh nhân N.T.H (24 tuổi, ngụ Hà Nội) trước đó đã được điều trị tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 trong tình trạng mặt biến dạng, sưng vù, phải rạch 4 vết trên mặt để thoát mủ. Kết quả xét nghiệm cho thấy trong mủ lấy ra từ mặt nạn nhân có hai loại vi khuẩn và một loại nấm. 

Hiện tại, sau khi được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, các dấu hiệu nhiễm trùng trên mặt nạn nhân đã được cải thiện nhưng vẫn có những ổ mủ mới xuất hiện. 

Được biết, trước đây H. có đăng ký theo học tại một cơ sở phun xăm lông mày tại một spa trên phố Ngô Tất Tố (Đống Đa, Hà Nội), sau đó vì sinh con nên ngưng học. Vừa qua, thấy cô chủ spa thông báo tuyển mẫu để tiêm mỡ tự thân nên H. đăng ký. Trước khi xảy ra vụ việc, H. có khuôn mặt đầy đặn, xinh đẹp. 

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Trước khi xảy ra vụ việc, H. có gương mặt đầy đặn và xinh xắn - Ảnh: NLĐ

Tin lời chủ spa, H. đã tiêm mỡ tự thân vào hai bên rãnh cười. Sau khi tiêm, mặt H. bị sưng. Mặc dù được kê thuốc uống nhưng sau 1 tuần H. vẫn không khỏi. Vì quá sợ hãi, cô gái quay lại spa này và được dẫn đến một spa khác để lấy thuốc uống, tiêm. Sau 3 ngày không đỡ, nạn nhân phải tự đến bệnh viện viện khám. Lúc này, cô gái được chỉ định phải nhập viện ngay.

Cô gái bị thủng mũi vì làm đẹp ở cơ sở thẩm mỹ chui

Đây không phải là lần đầu tiên chị em phụ nữ bị biến chứng thẩm mỹ khi làm đẹp ở các cơ sở kém chất lượng. Cách đây không lâu, tại Đồng Nai, một cô gái đã lên tiếng cầu cứu vì gặp phải biến chứng nặng nề sau khi nâng mũi.

Theo đó, người phụ nữ tên N.T.T.T (ngụ Đồng Nai) quyết định đi nâng mũi để trùng tu nhan sắc. Dù đã chi ra số tiền mắc hơn 30% để chọn phương pháp thẩm mỹ hiện đại hơn nhưng chỉ sau vài ngày, chị đã gặp biến chứng. Cụ thể, sau khi nâng mũi bằng sụn tai ở cơ sở thẩm mỹ V.L (xã Quang Trung, Thống Nhất, Đồng Nai), mũi chị T. liên tục bị đau nhức, khi hít thở thấy có mùi hôi.

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Chị T. bị thủng mũi sau khi nâng mũi tại một spa - Ảnh: Internet

Sau khi đến bệnh viện kiểm tra thì chị T. phát hiện mình bị lừa. Cơ sở này đã dùng vật liệu kém chất lượng chứ không hề lấy sụn tai để nâng mũi như quảng cáo. Hậu quả khiến chị T. gặp biến chứng, bị thủng mũi.

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Từ khóa:   biến chứng thẩm mỹ

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