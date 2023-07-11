Giấu 5 con rắn còn sống vào ngực khi qua hải quan, cô gái nhận cái kết đắng

Thế giới 11/07/2023 16:01

Khi qua hải quan, người phụ nữ đã nhét 5 con rắn còn sống vào trong ngực và đã bị phát hiện, sự việc này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Theo 163, vào ngày 8/7 một người phụ nữ được cho là đã nhét 5 con rắn còn sống vào trong ngực khi qua hải quan ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Sự việc này được đăng tải lên mạng xã hội và ngay lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung. Được biết những con rắn còn sống này được cho vào 5 cái tất khác nhau sau đó người phụ nữ nhét vào ngực của mình, khi qua hải quan thì bị phát hiện.

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 Cô gái nhét 5 con rắn còn sống vào trong ngực khi qua hải quan và đã bị phát hiện

Khi đó nhân viên hải quan phát hiện một người phụ nữ có thân hình khác biệt chuẩn bị nhập cảnh. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên hải quan, người phụ nữ đến khu vực kiểm tra, mọi người có mặt đều bàng hoàng khi phát hiện có 5 con rắn còn sống được giấu trong ngực người phụ nữ.

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 Mỗi con rắn đều được buộc trong một chiếc tất riêng biệt 
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 Rắn ngô được xem là thú cưng khá hiền lành và có nhiều màu sắc khác nhau

Được biết, những con rắn này đều là rắn ngô có màu sắc khác nhau và không phải rắn bản địa. Ngay sau đó, những con rắn này đã được bàn giao cho cơ quan có liên quan để xử lý. Hành vi mang theo rắn sống khi nhập cảnh vào Trung Quốc của cô gái nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Mặc dù rắn ngô được xem là thú cưng khá “hiền lành” với ngoại hình bắt mắt vì có nhiều màu sắc nhưng hành vi nhét rắn vào ngực của cô gái được cho là khá mạo hiểm và khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   cư dân mạng cộng đồng mạng xứ Trung ngoại hình bắt mắt

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