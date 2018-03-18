Giáo viên phạt học sinh tiểu học liếm nhà vệ sinh 12 lần vì quên làm bài tập

Thế giới 18/03/2018 11:13

Quên làm bài tập về nhà, một học sinh tiểu học bị giáo viên phạt liếm nhà vệ sinh của trường 12 lần. Sau khi liếm được 4 lần em đã bị nôn mửa.

Nhà vệ sinh của trường học được xem là một trong những nơi gây “ám ảnh” nhất với học sinh, vậy mà giáo viên này lại bắt học sinh liếm nó tới 12 lần chỉ vì quên làm bài tập ở nhà.

Được biết sự việc trên xảy ra vào tuần trước tại một trường tiểu học ở Indonesia. Theo đó, phụ huynh của em học sinh có tên viết tắt là MB đã vô cùng tức giận yêu cầu nhà trường làm rõ vụ việc cô giáo (tên viết tắt là RM) dùng hình phạt thô bạo để trừng trị con trai họ vì quên làm bài tập về nhà.

Bà SH, mẹ của em MB tức giận kể: “Cô giáo đã yêu cầu con trai tôi liếm nhà vệ sinh 12 lần. Nhưng sau 4 lần liếm, thằng bé bắt đầu nôn mửa”. Sau khi nhận được thông tin, ba của MB lập tức xông vào trường để gặp giáo viên làm rõ sự việc trên.

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Cận cảnh phòng vệ sinh cậu bé bị phạt liếm 12 lần vì không làm bài tập về nhà - Ảnh: Coconuts

Người mẹ này còn nói thêm, họ sẽ chẳng ý kiến gì nếu cô giáo phạt con trai họ dọn dẹp nhà vệ sinh. Tuy nhiên, hình phạt cô RM áp dụng thật sự quá kinh tởm.

Về phía nhà trường, người đại diện cho biết họ đã vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc. Nhà trường đã xử phạt cô RM bằng cách chuyển cô đến một trường tiểu học khác. Người này nói: “Cô RM cũng là con người, cô ấy cũng có thể mắc sai lầm, chúng tôi không bảo vệ cô ấy. Chúng tôi phê bình cũng như tư vấn cho cô ấy để có hành động đúng đắn hơn”.

Theo thông tin từ trang Coconuts, tình trạng bạo lực học đường xảy ra ngày càng nhiều tại quốc gia này vài năm gần đây. Giáo viên thường đưa ra những hình phạt tàn nhẫn với học sinh như nhạo báng, cắt tóc các em ngay trong lớp học. Trong khi đó, một số học sinh cũng sẵn sàng đánh đập giáo viên, điển hình như trường hợp một học sinh trung học dùng ghế đánh cô giáo vì bị nhắc nhở không được sử dụng điện thoại.

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Dư luận vụ việc phụ huynh yêu cầu giáo viên quỳ vẫn chưa lắng xuống. Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, giảng viên Khoa Xã hội học – Học viện Báo chí và tuyên truyền, cho rằng: Mối quan hệ giữa nhà trường, học sinh và phụ huynh cần hài hòa.

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Từ khóa:   bạo lực học đường liếm nhà vệ sinh

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