Bị học sinh bóp cổ trên lớp, tâm lý cô giáo có dấu hiệu bất ổn, hiệu trưởng trường lên tiếng

Xã hội 08/03/2018 17:35

Mặc dù đã đi dạy bình thường nhưng cô giáo dạy tiếng Anh bị nam sinh bóp cổ trong lớp có dấu hiệu bất ổn về tâm lý.

Sáng 8/3, ông Nguyễn Thành Lộc – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành (Bến Tre) cho biết Phòng vẫn đang phối hợp với cơ quan Công an huyện Châu Thành để xử lý vụ học sinh lớp 8 xúc phạm chửi thề, bóp cổ giáo viên trong giờ học.

Bị học sinh bóp cổ trên lớp, tâm lý cô giáo có dấu hiệu bất ổn, hiệu trưởng trường lên tiếng - Ảnh 1
Ngôi trường xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

Ông Lộc còn cho biết thêm, hiện cô giáo đang đi dạy bình thường, sức khỏe không có vấn đề gì nhưng tâm lý có vấn đề, thường xuyên cảm thấy lo lắng.

Cùng ngày, ông Nguyễn Tấn Sĩ, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Thạch, huyện Châu Thành cho biết thêm, từ ngày xảy ra sự việc, nhà trường đã tạm thời cho học sinh này nghỉ học để chờ kết quả của hội đồng kỷ luật.

Được biết, đây là một trong 18 em học sinh cá biệt của trường. Theo quy định, nam sinh này phải bị hạnh kiểm yếu nhưng được Đội tình nguyện quản lý học sinh cá biệt bảo lãnh để được xếp loại hạnh kiểm trung bình. Tuy nhiên, học sinh này vẫn không thay đổi.

Bị học sinh bóp cổ trên lớp, tâm lý cô giáo có dấu hiệu bất ổn, hiệu trưởng trường lên tiếng - Ảnh 2
Ông Sĩ trả lời phỏng vấn về vụ việc - Ảnh: Thanh Niên

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 2/3 trong tiết học Anh văn của cô C.T.N, có một nữ sinh mang tập môn khác ra học. Mặc dù cô giáo nhiều lần nhắc nhở nhưng nữ sinh này không nghe. Đến khi cô N. đến bàn thu giữ quyển vở, một bạn nam ngồi bàn phía sau bất ngờ đứng dậy có lời lẽ thách thức, hạ nhục rồi bóp cổ cô N. Sau đó, thầy cô và các học sinh ngăn cản thì cô N. mới thoát được.

Sau vụ quỳ gối, đến lượt một nữ giáo viên bị nam sinh lớp 8 bóp cổ ngay trên lớp học

Sau vụ quỳ gối, đến lượt một nữ giáo viên bị nam sinh lớp 8 bóp cổ ngay trên lớp học

Trong giờ học tiếng Anh, nam sinh lớp 8 vừa chửi vừa bóp cổ cô giáo trước sự chứng kiến của hai giáo viên khác và toàn bộ học sinh.

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