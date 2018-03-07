Sau vụ quỳ gối, đến lượt một nữ giáo viên bị nam sinh lớp 8 bóp cổ ngay trên lớp học

Xã hội 07/03/2018 14:35

Trong giờ học tiếng Anh, nam sinh lớp 8 vừa chửi vừa bóp cổ cô giáo trước sự chứng kiến của hai giáo viên khác và toàn bộ học sinh.

Được biết vụ việc trên xảy ra vào ngày 2/3 tại trường THCS Tân Thạch (huyện Châu Thành, Bến Tre).

Theo đó, đang giờ tiếng Anh thì cô C.T.N phát hiện một nữ sinh lấy vở môn khác ra học. Cô N. nhiều lần yêu cầu học sinh không được làm việc riêng nhưng nữ sinh này không nghe. Vì thế, cô đã thu quyển vở. Ngay sau đó, nam sinh tên N.V.M.T ngồi sau đứng lên chửi thề với cô giáo.

Sau vụ quỳ gối, đến lượt một nữ giáo viên bị nam sinh lớp 8 bóp cổ ngay trên lớp học - Ảnh 1
Ngôi trường xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

Cô N. mời hai giáo viên đang dạy ở lớp bên cạnh sang chứng kiến vụ việc nhưng T. vẫn vừa chửi vừa bóp cổ cô giáo trước mặt bạn bè và các thầy cô khác. Một lúc sau, nhờ học sinh trong lớp và giáo viên can ngăn, T. mới buông cô giáo ra.

Hôm nay (7/3), trao đổi với các cơ quan báo chí, ông Nguyễn Thành Lộc, trưởng phòng GD&ĐT huyện Châu Thành đã xác nhận có vụ việc trên. Hiện các cơ quan chức năng đang cùng với phòng giáo dục điều tra, làm rõ sự việc.

 

Cách đây không lâu, vụ việc một giáo viên trường Tiểu Học Bình Chánh (Bến Lức, Long An) phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh suốt 40 phút khiến cộng đồng vô cùng bức xúc. Theo đó, vì cô N. phạt học sinh quỳ gối trong giờ học nên khiến các em sợ đến trường. Sau đó, 4 phụ huynh học sinh đến trường gây áp lực khiến cô giáo phải quỳ gối xin lỗi. 

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Liên quan đến sự việc cô giáo bị bắt quỳ gối xin lỗi ở trường Tiểu học Bình Chánh, Long An mới đây, ĐBQH Dương Trung Quốc cho rằng, Hội Luật gia cần xử lý nghiêm minh đối với hành vi “côn đồ” của vị phụ huynh.

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