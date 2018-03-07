Không chỉ bắt quỳ gối, phụ huynh còn đánh đập giáo viên tàn nhẫn đến mức phải nhập viện

Xã hội 07/03/2018 11:33

Nhiều ngày gần đây, vụ việc nữ giáo viên quỳ gối xin lỗi phụ huynh đặc biệt được dư luận quan tâm. Thế nhưng, đây không phải là lần đầu tiên các giáo viên bị phụ huynh bắt quỳ gối, đánh đập.

Theo quan niệm của người Việt, nghề giáo luôn là một trong những nghề cao quý nhất, được xã hội nhất mực tôn trọng. Thế nhưng khi xã hội ngày càng phát triển, quan niệm "tôn sư trọng đạo" ngày càng nhạt dần. Mấy ai còn nhớ đến câu “Muốn sang phải bắt cầu kiều - Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”? Không chỉ vậy, phụ huynh ngày nay còn sẵn sàng kéo người đến trường đánh đập, bắt giáo viên quỳ gối xin lỗi chỉ vì không hài lòng với cách giáo viên dạy dỗ con mình.

Không chỉ bắt quỳ gối, phụ huynh còn đánh đập giáo viên tàn nhẫn đến mức phải nhập viện - Ảnh 1
Sự việc giáo viên quỳ gối xin lỗi phụ huynh tại trường tiểu học Bình Chánh khiến dư luận xôn xao nhiều ngày qua - Ảnh: Internet

Ngoài vụ việc giáo viên phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh khiến dư luận "dậy sóng" những ngày vừa qua, không ít giáo viên từng bị phụ huynh đánh đập đến mức phải nhập viện.

Hành hung giáo viên vì nghi con bị đánh

Sáng 25/11/2017, trong lúc làm việc thì chị P.T.Q.Đ. (sinh năm 1988, ngụ tại TP. Tây Ninh) nhận được điện thoại của mẹ báo con của Đ. bị cô giáo đánh nên không dám đi học.

Không chỉ bắt quỳ gối, phụ huynh còn đánh đập giáo viên tàn nhẫn đến mức phải nhập viện - Ảnh 2
Giáo viên mầm non bị phụ huynh đánh gãy mũi rồi bỏ trốn - Ảnh: Internet

Nghe tin chị Đ. lập tức quay về nhà rồi cùng mẹ, dì và con đến trường mầm non để gặp cô giáo H. để làm rõ sự việc. Mặc dù cô giáo đã trình bày là mình không đánh bé, ban giám hiệu nhà trường cũng đã lên tiếng xin lỗi và hứa giải quyết sự việc nhưng chị Đ. vẫn xông vào đánh cô H. khiến mũi của cô bị gãy. Chưa dừng lại ở đó, mẹ của Đ. còn dùng ly thủy tinh định đánh cô giáo, may mắn mọi người xung quanh kịp can ngăn.

Giáo viên bị phụ huynh đánh nhập viện thở oxy

Vào ngày 28/9/2017, một nữ giáo viên trường Tiểu học Đặng Cương (An Dương, Hải Phòng) bị một nhóm người xông vào lớp lăng mạ, hành hung trước mặt học sinh. Nhóm người này gồm 3 nam, 1 nữ dùng mũ bảo hiểm, dép đập đầu và tát vào mặt cô H. Mặc dù nhiều người lên tiếng can ngăn nhưng nhóm phụ huynh này vẫn không dừng lại.

Sau đó, bảo vệ trường đến để can ngăn thì bị một người đàn ông túm áo, định hành hung. Nhận được tin báo, Công an xã Đặng Cương và Công an huyện An Dương đã có mặt tại hiện trường, đưa những người có liên quan về trụ sở làm việc.

Trong lúc làm việc với cơ quan Công an thì cô H. ngất xỉu, gia đình phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị chấn thương sọ mặt phải thở oxy.

Không chỉ bắt quỳ gối, phụ huynh còn đánh đập giáo viên tàn nhẫn đến mức phải nhập viện - Ảnh 3
Đánh vào tay học sinh vì mất trật tư, cô giáo bị phụ huynh hành hung đến mức phải nhập viện thở oxy - Ảnh: Internet

Được biết, nguyên nhân khiến cô H. bị hành hung là do trước đó cô đã dùng roi đánh vào tay em K.L (học sinh lớp 2, trường Tiểu học Đặng Cương). Sau khi biết chuyện, phụ huynh đến trường gặp ban giám hiệu để giải quyết. Mặc dù nhà trường đã khuyên giải và đề nghị đối mặt trực tiếp để nói chuyện nhưng phụ huynh của em L. không hợp tác.

Đây chỉ là một vài vụ việc điển hình xảy ra trong thời gian gần đây. Trên thực tế số lượng giáo viên bị phụ huynh mắng chửi, sỉ nhục còn rất nhiều.  

Dân mạng đòi khai trừ Đảng với phụ huynh bắt cô giáo quỳ, yêu cầu hiệu trưởng từ chức

Dân mạng đòi khai trừ Đảng với phụ huynh bắt cô giáo quỳ, yêu cầu hiệu trưởng từ chức

Dư luận bức xúc đòi chi bộ Đảng ở địa phương cần khai trừ đối với vị phụ huynh bắt giáo viên quỳ gối và yêu cầu cách chức lãnh đạo tiểu học Bình Chánh (Long An).

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