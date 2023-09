Giáo viên mầm non bị phụ huynh đánh gãy mũi rồi bỏ trốn - Ảnh: Internet

Nghe tin chị Đ. lập tức quay về nhà rồi cùng mẹ, dì và con đến trường mầm non để gặp cô giáo H. để làm rõ sự việc. Mặc dù cô giáo đã trình bày là mình không đánh bé, ban giám hiệu nhà trường cũng đã lên tiếng xin lỗi và hứa giải quyết sự việc nhưng chị Đ. vẫn xông vào đánh cô H. khiến mũi của cô bị gãy. Chưa dừng lại ở đó, mẹ của Đ. còn dùng ly thủy tinh định đánh cô giáo, may mắn mọi người xung quanh kịp can ngăn.

Giáo viên bị phụ huynh đánh nhập viện thở oxy

Vào ngày 28/9/2017, một nữ giáo viên trường Tiểu học Đặng Cương (An Dương, Hải Phòng) bị một nhóm người xông vào lớp lăng mạ, hành hung trước mặt học sinh. Nhóm người này gồm 3 nam, 1 nữ dùng mũ bảo hiểm, dép đập đầu và tát vào mặt cô H. Mặc dù nhiều người lên tiếng can ngăn nhưng nhóm phụ huynh này vẫn không dừng lại.

Sau đó, bảo vệ trường đến để can ngăn thì bị một người đàn ông túm áo, định hành hung. Nhận được tin báo, Công an xã Đặng Cương và Công an huyện An Dương đã có mặt tại hiện trường, đưa những người có liên quan về trụ sở làm việc.

Trong lúc làm việc với cơ quan Công an thì cô H. ngất xỉu, gia đình phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị chấn thương sọ mặt phải thở oxy.

Đánh vào tay học sinh vì mất trật tư, cô giáo bị phụ huynh hành hung đến mức phải nhập viện thở oxy - Ảnh: Internet

Được biết, nguyên nhân khiến cô H. bị hành hung là do trước đó cô đã dùng roi đánh vào tay em K.L (học sinh lớp 2, trường Tiểu học Đặng Cương). Sau khi biết chuyện, phụ huynh đến trường gặp ban giám hiệu để giải quyết. Mặc dù nhà trường đã khuyên giải và đề nghị đối mặt trực tiếp để nói chuyện nhưng phụ huynh của em L. không hợp tác.

Đây chỉ là một vài vụ việc điển hình xảy ra trong thời gian gần đây. Trên thực tế số lượng giáo viên bị phụ huynh mắng chửi, sỉ nhục còn rất nhiều.