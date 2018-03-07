Điếng người cảnh học sinh mẫu giáo sờ soạng, làm 'chuyện người lớn' trong giờ nghỉ trưa

Sau khi được chia sẻ, các hình ảnh "gây sốc" này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều hoang mang và lo lắng vì những đứa trẻ ngày nay phát triển quá sớm.

Theo hình ảnh được đăng tải trên một trang Fanpage lớn, trong giờ ngủ trưa, nhân lúc cô giáo ngủ say, hai bé mẫu giáo đã sờ soạng nhau và có nhiều hành động thân mật khác.

“Con cái như vậy một phần cũng do cha mẹ. Để trẻ thấy những chuyện tế nhị của cha mẹ”, Q.T bình luận.

“Thế nào cũng hãi. Hay ở nhà đi không phải cho gái đi học nữa. Đi học ngày nào cũng nơm nớp mấy chuyện kiểu này rồi lo cô giáo hay các bạn đánh”, B.P.L bày tỏ sự lo lắng khi có con gái đang trong độ tuổi đi học.

“Một phần do cha mẹ để các bé thấy những chuyện tế nhị. Ngoài ra, tại sao cô giáo và nhà trường lại không cho nam nữ ngủ riêng mà lại ngủ chung như vậy. Phòng còn khá trống mà”, N.T cho rằng cha mẹ và giáo viên phải chịu một phần trách nhiệm trong chuyện này.

Cư dân mạng vô cùng hoang mang trước hành vi này của trẻ - Ảnh chụp màn hình

“Tiếp cận Internet quá sớm là một trong những nguyên nhân dẫn đến những vụ việc như thế này”, D.P bình luận.

Giáo dục trẻ đúng cách

Theo các chuyên gia tâm lý, từ lúc 3 tuổi chúng ta đã có những rung động trước người khác giới. Bên cạnh đó, nếu trẻ em thường xuyên chứng kiến cảnh người lớn thân mật, chúng sẽ có hành động bắt chước. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển tâm, sinh lý của trẻ.

Tuy nhiên, khi phát hiện con có những hành động bất thường, cha mẹ đừng nên quá kích động mà hãy bình tĩnh và dạy trẻ hiểu đúng về những việc đó.

Đầu tiên, hãy phân tích để các bé hiểu rõ đó là hành động giữa vợ chồng, chỉ người lớn mới được làm với nhau.

Sau đó, cha mẹ cần theo dõi để điều chỉnh dần các hành vi của trẻ. Gia đình tuyệt đối không nên chì chiết, đánh đập, quát mắng, cách ly để tránh gây ảnh hưởng tâm lý của trẻ. Bên cạnh đó, phụ huynh cần tăng cường kiểm soát các chương trình mà trẻ hay xem cũng như hạn chế hành vi thân mật trước mặt các con.