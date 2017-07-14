Họ giật mình phát hiện vì những đứa trẻ ngày nay trưởng thành sớm hơn chúng ta tưởng tượng.

Mặc dù vẫn chưa rõ đích xác sự việc trên xảy ra ở đâu, nhưng hành vi của hai đứa trẻ khiến không ít các bậc phụ huynh hoang mang.

Bài chia sẻ nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người tỏ ra vô cùng bất ngờ, hoảng hồn với những gì diễn ra trong đoạn clip.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, những đứa trẻ này cũng chỉ khoảng 10 - 11 tuổi.

Đa số cư dân mạng cho rằng những đứa trẻ có hành động như vậy phần nhiều là do lỗi của người lớn, chúng ta đã cho các bé tiếp xúc quá sớm với mạng xã hội hoặc nhiều lúc đã vô tư âu yếm nhau trước mặt trẻ.

Sự việc trên chính là lời cảnh báo với các bậc phụ huynh trong việc nhận thức vai trò, tầm quan trọng của việc giáo dục giới tính cho con cái.

Những điều cần lưu ý để tránh cho trẻ dậy thì sớm

Trẻ em luôn cảm thấy tò mò với những điều xung quanh, hay bắt chước những hành vi của người lớn. Không chỉ bị ảnh hưởng bởi những hành động tình cảm của cha mẹ mà chúng còn bắt chước theo các thông tin về giới tính xuất hiện rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

Để trẻ nhỏ có những suy nghĩ đúng đắn, không có hành vi lệch lạc, cha mẹ cần chú ý giáo dục giới tính cho con từ sớm. Trước hết, cha mẹ cần phải cư xử đúng mực trước mặt con nhỏ. Thay vì lãng tránh, hãy giải thích cho con một cách đơn giản, nghiêm túc và khoa học nhất có thể để trẻ hiểu đúng vấn đề.

Theo các chuyên gia, thời gian thích hợp nhất để nói về chuyện giới tính là khi trẻ lên 4 tuổi. Nhiều người có thể thấy lúc này bé còn quá nhỏ, không phù hợp để nói những chuyện nhạy cảm. Tuy nhiên, cha mẹ có thể bắt đầu bằng cách nói với trẻ về “vùng riêng tư” khi tắm. Dạy bé rằng đó là nơi không được cho phép bất kỳ ai chạm vào.

Bên cạnh đó, khi bạn bắt đầu dạy trẻ về các bộ phận trên cơ thể như tay, chân, mắt, miệng thì hãy dạy cho trẻ biết thêm những bộ phận nhạy cảm khác. Như vậy, khi có ai đó xâm phạm, trẻ sẽ ý thức được việc gì đang xảy ra và kịp thời nói với cha mẹ.