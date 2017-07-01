Clip: Đôi vợ chồng trẻ vô tư làm 'chuyện người lớn' trước mặt con

Xã hội 01/07/2017 09:59

Mặc dù đứa con còn thức, ngồi chơi ngay bên cạnh nhưng cha mẹ vẫn vô tư làm chuyện người lớn.

 

Theo những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, ban đầu vì ngại đứa con nên cặp vợ chồng này chỉ vuốt ve nhau. Tuy nhiên, sau đó hai người lại vẫn ngang nhiên, vô tư làm “chuyện người lớn” mặc dù đứa con nhỏ còn thức và chơi điện thoại ngay bên cạnh.

Clip: Đôi vợ chồng trẻ vô tư làm 'chuyện người lớn' trước mặt con - Ảnh 1
Mặc dù có con nhỏ bên cạnh, nhưng cặp vợ chồng này vẫn vô tư âu yếm nhau - Ảnh chụp màn hình

Vì hành động khiếm nhã của mình mà cặp cha mẹ này đã nhận không ít gạch đá của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều cho rằng cha mẹ làm vậy sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến đứa trẻ. Nếu chuyện này thường xuyên xảy ra, cha mẹ đã vô tình “kích dục” con của mình.

Cư dân mạng cũng đưa ra lời khuyên cho các cặp vợ chồng là nên chọn những nơi kín đáo, riêng tư hoặc cho con nhỏ ngủ riêng để “hành sự.

Clip: Đôi vợ chồng trẻ vô tư làm 'chuyện người lớn' trước mặt con - Ảnh 2
Hành vi của đôi vợ chồng trẻ này khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc - Ảnh chụp màn hình

Cha mẹ đang vô tình “kích dục” con nhỏ

Các bậc cha mẹ thường nghĩ rằng trẻ con thường không biết gì hoặc khi chúng ngủ say sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Nhưng đây là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Chính sự vô tư của cha mẹ đã khiến con nhỏ trưởng thành sớm, đôi khi sẽ là nguồn cơn để chúng làm những hành vi mà chúng ta không thể ngờ tới. 

Dưới đây là những hành vi của các bậc cha mẹ sẽ vô tình khiến trẻ nhỏ tò mò về “chuyện người lớn” từ rất sớm.

Clip: Đôi vợ chồng trẻ vô tư làm 'chuyện người lớn' trước mặt con - Ảnh 3
Cha mẹ nên tập thói quen ngủ riêng sớm cho trẻ - Ảnh: Internet

Ngủ chung: Theo truyền thống được lưu truyền từ lâu đời của Việt Nam, các bậc cha mẹ thường cho con ngủ chung giường trong một thời gian dài. Điều này không chỉ giúp cha mẹ có thể dễ dàng chăm sóc con mà còn gia tăng tình cảm gia đình. Tuy nhiên, nó lại mang đến nhiều tác hại khôn lường.

Đầu tiên, việc ôm ấp con nhỏ quá nhiều trong điều kiện kín gió, không chỉ khiến con thiếu oxy mà còn lây truyền nhiều loại vi khuẩn cho trẻ. Bên cạnh đó, việc ngủ chung cũng sẽ vô tình tạo điều kiện cho trẻ chứng kiến những cảnh nóng từ rất sớm. Những điều này đều không tốt cho sự phát triển của trẻ.

Đụng chạm cơ thể: Thường xuyên sờ mó vào cơ thể con cũng là một trong những thói quen xấu ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ nhỏ. Nhiều người cho rằng đây chỉ là hành động đùa giỡn, không gây nguy hại gì đến trẻ nhỏ mà không ý thức được rằng họ đang xâm hại và vô tình kích dục trẻ. Ngoài ra, hành vi này còn có thể khiến trẻ bị mắc một số bệnh truyền nhiễm.

Thay quần áo trước mặt con trẻ: Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng việc thay quần áo trước mặt con trẻ sẽ không gây ảnh hưởng gì vì đều là người thân với nhau. Tuy nhiên, mỗi người chúng ta là những cá thể độc lập, có hành vi và suy nghĩ riêng của mình. Nên khi cha mẹ khỏa thân hay thay đồ trước mặt con trẻ thường xuyên chẳng khác nào cho con trực tiếp xem những cảnh nóng trong phim người lớn. Đặc biệt là bé trai, nếu mẹ thường xuyên thay đồ trước mặt con sẽ khiến trẻ bị kích thích hơn gấp 3, 4 lần.

Cho trẻ nghe quá nhiều những câu chuyện người lớn: Mặc dù không chứng kiến tận mắt, nhưng những câu chuyện người lớn này cũng sẽ kích thích trí tưởng tượng của những đứa trẻ khiến chúng tò mò. Đôi khi vì thỏa mãn tính tò mò, bé sẽ có những hành vi không phù hợp với lứa tuổi.

 

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