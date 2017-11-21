Nữ sinh lớp 8 mang thai nghi do làm 'chuyện người lớn' với bạn cùng lớp: Nam sinh khóc bù lu bù loa, chối bỏ trách nhiệm

Lúc gia đình phát hiện em V.Th.H. (14 tuổi) có biểu hiện lạ thì em đã mang thai được hơn 5 tháng. Bị tra hỏi, cô bé thừa nhận đã làm "chuyện người lớn” với bạn cùng lớp khi không có ai ở nhà. Tuy nhiên, nam sinh này lại chối bỏ trách nhiệm.

Gia đình em H. thuộc diện hộ nghèo nhiều năm, chỉ mới thoát nghèo cách đây không lâu. Dù gia cảnh khó khăn nhưng cha mẹ H. vẫn cố đi phụ hồ để có tiền cho con đi học. Khi xảy ra sự việc, gia đình vô cùng bất ngờ và đau đớn.

Ông Lê Quang Lai, Trưởng Công an xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) cho biết đã nhận được đơn của gia đình em V.Th.H. (sinh tháng 8/2003, hiện đang là học sinh lớp 8) đề nghị làm rõ việc em H. bị lạm dụng dẫn đến mang thai.

Theo thông tin của Tuổi Trẻ, H. cho biết vào lúc nghỉ hè (6/2017), em và bạn cùng lớp tên T. sống ở làng Tây (xã Vĩnh Tiến) có quan hệ tình cảm. Nhân lúc người lớn không có mặt ở nhà cả hai đã nhiều lần làm "chuyện người lớn”.

Liên quan đến vụ việc, bà Đỗ Thị H., hiệu trưởng trường em H. đang theo học nói với phóng viên Người Lao Động: “Chúng tôi có mời em H. lên để nghe em nói chuyện thì em kể là do có qua lại với bạn T. cùng lớp, khi không có người lớn ở nhà đã "làm chuyện người lớn" với nhau. Nhà trường cũng chỉ biết động viên, an ủi, chia sẻ với em trong hoàn cảnh đáng tiếc này. Về phía em T., khi được mời lên để hỏi sự tình thì em không nhận, còn khóc bù lu bù loa”.

Trước đó, tại địa phương nơi em H. sinh sống có tin đồn em mang thai với một cán bộ xã nên phải nghỉ học. Tuy nhiên, chính quyền xã cho biết đây chỉ là tin đồn thất thiệt.

Con gái bị cưỡng bức đến mang thai, mẹ dẫn đi phá rồi lạnh lùng nói một câu khiến cô gái ám ảnh suốt đời Từ nhỏ đã bị những người đàn ông lớn tuổi trong xóm xâm hại tình dục, đến khi học lớp 9 thì cô bé bị một người bạn trai quen qua mạng dụ dỗ, hãm hiếp đến mang thai. Khi kể chuyện có con với mẹ, cô gái không những không nhận được bất kỳ lời an ủi nào mà còn bị mẹ gọi là "kẻ giết người" sau khi dẫn em đi phá thai.

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