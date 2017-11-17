Trót dại mang thai, cô gái trẻ hạ sinh trong toilet rồi dùng kéo sát hại con dã man

Đời sống 17/11/2017 16:49

Không muốn làm mẹ, nữ sinh đẻ rơi con gái trong nhà vệ sinh rồi dùng kéo để sát hại đứa bé.

Cảnh sát địa phương Indonesia vừa công bố thông tin về vụ án mẹ trẻ cố giết hại con sơ sinh hết sức dã man khiến dư luận rúng động.

Theo thông tin trên Khám Phá, cô sinh viên F.A. trót dại mang thai với bạn trai khi mới 20 tuổi. Vào ngày 28/10/2017, A. hạ sinh một bé gái trong nhà vệ sinh của căn hộ đang thuê ở. Vì không muốn làm mẹ, A. dùng kéo đâm nhiều nhát vào bé sơ sinh trong cơn bấn loạn. Sau đó, người mẹ trẻ ngất lịm đi vì kiệt sức.

Trót dại mang thai, cô gái trẻ hạ sinh trong toilet rồi dùng kéo sát hại con dã man - Ảnh 1
Bé gái được phát hiện trong tình trạng có nhiều vết đâm bằng kéo trên người và vết móng tay sau lưng - Ảnh: Sina

Trót dại mang thai, cô gái trẻ hạ sinh trong toilet rồi dùng kéo sát hại con dã man - Ảnh 2
Khắp cơ thể bé gái sơ sinh là những vết đâm bằng kéo do chính mẹ đẻ gây ra - Ảnh: Sina

Người phát hiện sự việc là cặp vợ chồng sống cạnh nhà người mẹ trẻ. Sau khi nghe tiếng trẻ con khóc toáng lên, người hàng xóm đã báo với chủ nhà cùng đi xem xét căn hộ. Cả ba người bàng hoàng phát hiện bé sơ sinh bị đâm nhiều nhát, phía sau lưng còn có chi chít vết móng tay cào cấu vào người. Bà mẹ trẻ thì ngất xỉu trên sàn nhà vệ sinh.

Những người hàng xóm nhanh chóng báo tin cho cảnh sát và gọi xe cấp cứu đưa hai mẹ con đến bệnh viện.

Trót dại mang thai, cô gái trẻ hạ sinh trong toilet rồi dùng kéo sát hại con dã man - Ảnh 3
Người mẹ trẻ cố sát hại con không thành đã tử vong trong bệnh viện - Ảnh: Sina

Sau khi đến bệnh viện, người mẹ gặp biến chứng sau sinh nên đã tử vong. Nhờ các bác sĩ tận tình cứu chữa, đứa bé đã qua cơn nguy kịch và may mắn sống sót.

Trót dại mang thai, cô gái trẻ hạ sinh trong toilet rồi dùng kéo sát hại con dã man - Ảnh 4
Đứa bé may mắn sống sót sau khi bị mẹ cố tình dùng kéo sát hại - Ảnh: Sina

Sau khi được công bố, vụ việc gây chấn động dư luận. Hầu hết mọi người đều căm phẫn hành động tàn nhẫn của cô gái trẻ.

"Người mẹ quá sức tàn nhẫn! Không thể tin nổi cô ta lại cố tình sát hại đứa bé mình sinh ra".

"Đây chính là lời cảnh tỉnh đến các cô gái trẻ sống buông thả. Hổ dữ còn không ăn thịt con, không hiểu sao cô ta có thể hành động vô nhân tính như vậy".

Bên cạnh đó, nhiều người tỏ ra lo ngại với tương lai của đứa trẻ, không biết bé gái khi lớn lên sẽ phản ứng thế nào khi biết được sự thật này.

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