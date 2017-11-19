Mới đây, trên một trang fanpage lớn, câu chuyện tâm sự của một cô gái nhiều lần bị quấy rối, xâm hại tình dục được chia sẻ khiến nhiều người vừa giận vừa thương.

Họ giận vì cô gái cứ mãi im lặng để những kẻ xấu xa đó "được nước lấn tới", thương vì tuổi thơ của cô bé đã phải chịu đựng những điều khủng khiếp mà có lẽ cả cuộc đời này em không thể quên.

Theo lời kể của nạn nhân, nguyên nhân khiến cô mang thai là vì bị bạn trên mạng hãm hại. Câu chuyện cụ thể như sau:

"Năm mình lớp 7, mình bắt đầu tập tành chơi game online, rồi lớp 9 quen được một thằng qua mạng. Lúc đó còn nhỏ, chưa nghĩ chín chắn được, thấy ai cũng có người yêu nên cũng muốn thử. Vậy là đi chơi với nó, hôn hít ôm ấp các thứ, rồi nó dắt mình đi ăn, cứ nghĩ đơn giản vậy thôi, cho đến khi nó rủ mình đi cafe. Mình bị thuốc. Lúc đó cứ mơ màng, không tỉnh táo nổi, đầu óc quay cuồng, nó bảo gì cũng ừ ừ, rồi lúc hơi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường trong khách sạn, quần áo bị cởi sạch, nó thì vùi đầu vào chỗ đó của mình. Lúc đó mình cố không khóc, muốn đẩy nó ra, nhưng không làm nổi.

Sau đó cái gì tới phải tới, nó bảo mình yên tâm, không đau đâu, nhưng mà mình đau lắm, lúc đó xụi lơ trong tay nó, rồi vừa làm vậy với mình nó vừa bảo mình không khóc là tốt, bảo mình làm đ*** giỏi lắm, thích lắm không? Và gì đó nữa, tai mình ù đi, sau đó lúc mình tỉnh lại nó đã trốn mất rồi, để lại một số tiền cho mình trả tiền phòng với dư ra một ít. Mình hoảng loạn lắm, nhưng vẫn gĩư vẻ bình tĩnh về đến nhà. Mình muốn nói với mẹ, nhưng sợ, mẹ đã bảo mình không được đi chơi với nó, mình không nghe lời...".

Bị chính mẹ ruột lăng mạ, sỉ nhục

Sau đó, một thời gian, khi cô bé có những dấu hiệu như băng huyết, buồn nôn, thèm ăn thì cũng là lúc cô phát hiện mình mang thai. Cô gái được mẹ dẫn đi khám thai, phá bỏ đứa con. Lúc này, đáng ra cô nên nhận được những lời an ủi, chia sẻ từ mẹ thì cô gái lại bị chính mẹ mình lăng mạ, sỉ nhục.

"Sau đó 1 thời gian, trong khi mình vẫn còn cảm thấy tệ hại vì những gì đã xảy ra, mình bắt đầu bị băng huyết, buồn nôn, thèm đủ thứ và mẹ mình đem mình đi khám. Chắc các bạn cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Lúc đó, em bé đã khoảng 10 tuần.

Mẹ mình nhìn mình như thể mình là thứ gì đó cặn bã lắm, khi bà nhờ vả bác sĩ quen phá cho mình. Vì mình muốn vậy. Mình nói với bà là mình bị hiếp, nhưng bà không tin, bà nói rằng nếu vậy mình đã nói ra rồi, mình là đứa không bao giờ giữ miệng, thích hét lên cho người ta biết mình đáng thương hại. Nhưng sự thật là mình chưa từng nói gì cho bà biết cả. Một thời gian sau đó, bà vẫn bảo mình là kẻ giết người và không ai sẽ tha thứ cho mình cả. Chị mình lùng sục mọi nơi tìm nó, thằng đã cưỡng hiếp mình, rồi tìm thấy nó ở Đồng Tháp, nhưng nó chết rồi, chết vì tai nạn giao thông".

Trước khi trải qua nỗi đau này, cô bé đã phải sống cam chịu trong những tháng ngày bị nhiều người xung quanh quấy rối tình dục. Từ người hay đến nhà bác cô đánh cờ đến người hàng xóm đối diện nhà rồi cả ông lão sửa xe đạp, đều có hành vi quấy rối cô bé. Dù thời gian trôi qua đã rất lâu, rất lâu nhưng chắc hẳn cô gái này sẽ không bao giờ quên được những ký ức kinh hoàng này.

Vừa đáng giận, vừa đáng thương

Sau khi đọc được câu chuyện của cô gái, đã có rất nhiều người để lại những bình luận an ủi, chia sẻ.

M.M - một cô gái cũng từng sai lầm, cũng từng trải qua nỗi đau bỏ đi đứa con ruột thịt của mình - chia sẻ: "Xin phép gọi bạn bằng em. Vì mình nghĩ bạn nhỏ tuổi hơn mình. Em gái thương! Đọc những gì em viết mà chị không kiềm được cảm xúc... Những gì em đã trải qua cũng gần như những gì chị đã từng trước đó. Chị biết em rất đau lòng vì con. Chị cũng từng sống những tháng ngày trong nước mắt và ám ảnh, mỗi lần nghe bài hát 'Mẹ ơi đừng giết con' là nước mắt lại như mưa. Nhưng sau đó chị nghĩ lại, mẹ con cũng là một cái duyên, nếu như kiếp này đã không có duyên thì mình đừng nên quá đau buồn níu giữ. Càng níu sẽ càng tạo nghịch duyên. Em hãy cố gắng đứng dậy. Đi chùa hoặc cầu nguyện cho con. Sống thật tốt và hướng những điều tốt đó cho con để con có thêm duyên lành trong kiếp khác. Nếu em càng đau buồn và càng tự hành hạ bản thân em thì con sẽ càng mang thêm nghịch duyên, sẽ rất tội cho con... Chị biết điều này không dễ dàng. Nhưng người khác sẽ không thể giúp được cho em nếu như chính em không muốn đứng dậy. Chị đã từng sai, và chị không muốn nhìn thấy em sai như chị... Nếu em cần chị, hãy cho chị và mọi người ở đây được chia sẻ và giúp đỡ em vượt qua... Em có thể nhắn tin cho chị bất kỳ lúc nào. Cố lên em nhé".

"Thương bạn quá, cho dù chuyện gì xảy ra thì giờ điều quan trọng nhất lúc này là bồi bổ sức khỏe và suy nghĩ về tương lai. Những câu chuyện của bạn nghĩ thôi mình đã thấy rùng mình. Bạn ơi, bây giờ hãy tự phòng vệ bản thân thật tốt nhé" - Một người khác, nick name M.N, nhắn nhủ.