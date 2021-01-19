Gái xinh mặc bikini lượn lờ trên phố như chốn không người, khiến bác tài muốn 'buông vô lăng'

Hình ảnh 3 cô gái xinh mặc bikini 2 mảnh gợi cảm và ngồi trên xe máy khiến dân mạng chú ý.

Vừa qua, mạng xã hội Đài Loan không ngừng xôn xao với bức ảnh 3 cô gái trẻ mặc bikini gợi cảm đi ra đường. Theo đó, những bức ảnh này được tài xế xe tải chụp lại trên một con phố ở Bình Đông, Đài Loan.

Hình ảnh 3 cô gái mặc bikini chạy xe máy trên đường gây 'bão' mạng - Ảnh: Internet

Trong ảnh, 3 cô gái xinh mặc bikini đang lái xe máy lượn lờ trên đường. Cách ăn mặc quá táo bạo của các cô nàng khiến người đi đường khó có thể tập trung mà liên tục ngoái nhìn. Dù thời tiết khắc nghiệt, nhưng những chân dài này không hề che chắn bằng bất cứ bộ trang phục nào trừ "bộ cánh" như có như không trên người.

Hình ảnh trên được đăng tải công khai khiến ai nấy sốc nặng. Hầu hết dân mạng tỏ thái độ không đồng tình với gu thời trang hớ hênh của 3 cô gái trẻ.

Mặc kệ những lời mỉa mai từ người đi đường, 3 cô gái vẫn vô tư như chốn không người - Ảnh: Internet

"Sao có thể mặc như vậy ra đường nhỉ? Họ nghĩ đường phố là bờ biển à", "Không thể tin nổi", "Họ có thật sự bình thường không?", "Tội cho các bác tài thấy cảnh này"... vô số ý kiến của cư dân mạng dưới hình ảnh này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gai-xinh-mac-bikini-luon-lo-tren-pho-nhu-chon-khong-nguoi-khien-bac-tai-muon-buong-vo-lang-393787.html