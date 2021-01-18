Ngắm nàng phù dâu sexy 'nhất quả đất', mặc váy o ép vòng 1 muốn 'nổ tung' khiến ai nấy đỏ mặt

Cô nàng phù dâu sexy dưới đây nhận về không ít ý kiến trái chiều vì bị cho là đã cố tình ăn mặc để nổi bật hơn cả cô dâu.

Ai cũng muốn mình trở nên thật xinh đẹp và lộng lẫy khi đi đám cưới. Đặc biệt là phù dâu, người được chú ý thứ nhì chỉ sau cô dâu và chú rể. Tuy nhiên có một quy tắc "ngầm" là nhất định không được nổi bật hơn cô dâu.

Thế nhưng vừa qua, mạng xã Trung Quốc đã lan truyền bức ảnh cô phù dâu nóng bỏng gây bão mạng. Theo hình ảnh, cô gái xinh đẹp này đang ngồi trang điểm. Sở hữu gương mặt thanh tú cùng thân hình gợi cảm, cô nàng khiến người nhìn "đỏ mặt tía tai" khi diện chiếc váy cúp ngực quá gợi cảm.

Nàng phù dâu này bị nhận xét mặc phản cảm, quá lố - Ảnh: Internet

Dù sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp, nhưng điều khiến mọi người chú ý nhiều nhất chính là vòng 1 "khủng" của nàng phù dâu sexy. Không hiểu là vô tình hay cố ý, chân dài này còn o ép vòng 1 quá đà. Nhiều dân mạng hài hước đoán nàng phù dâu đã "chọn nhầm size váy".

Hiện tại, hình ảnh này đã được lan truyền khắp mạng xã hội xứ Trung. Bên cạnh những lời khen dành cho sắc vóc của nàng phù dâu, nhiều người nhận xét trang phục này không phù hợp. Không chỉ gây phản cảm, mà chiếc đầm quá xexy có thể khiến cô dâu bị lu mờ.

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