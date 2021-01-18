Đang ngủ bỗng nghe tiếng động lạ, nữ streamer sexy kinh hãi phát hiện gã đàn ông lạ núp dưới gầm giường

Bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại lạ, nữ streamer sốc nặng khi phát hiện người đàn ông lạ dưới gầm giường.
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Vừa qua, nữ streamer xinh đẹp tên Yu (Quảng Tây, Trung Quốc) khiến dư luận dậy sóng khi chia sẻ câu chuyện của chình mình lên mạng. Theo đó, sau khi livestream trò chuyện với người hâm mộ, thì khoảng 3 giờ sáng cô mới đi ngủ.
Tuy nhiên ngủ chưa bao lâu, chân dài này bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại lạ. Lúc này, cô vô cùng hoảng sợ vì điện thoại của mình đang ở chế độ im lặng. Nữ streamer quyết định bật đèn tìm kiến trong phòng.
Khi cúi xuống gần gường, cô Yu sốc nặng khi thấy một người đàn ông lạ mặt đang nhìn mình chằm chằm. Chiếc điện thoại trên tay anh ta đã phát ra âm thanh lạ làm cô tỉnh giấc.
Người này tự xưng là fan hâm mộ của Yu và quỳ xuống xin lỗi mong cô bỏ qua. Tuy nhiên, chân dài này quyết định báo cảnh sát để tránh bị "fan cuồng" làm phiền lần nữa. Trong lúc nữ streamer gọi điện cho cảnh sát, người đàn ông này đã trốn thoát. May mắn là toàn bộ hình ảnh người đàn ông này trốn chạy đã bị ghi lại.