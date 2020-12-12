Gạ tình chồng của cháu gái bất thành, người dì bị nghi vào phòng tắm gây ra tội ác không thể dung thứ

Thế giới 12/12/2020 21:17

Sau khi gạ tình cháu rể bất thành, người phụ nữ 41 tuổi bị tình nghi dìm chết con trai 1 tháng tuổi của cháu gái trong xô nước.

The Sun đưa tin, một phụ nữ bị tình nghi dìm chết một bé trai sơ sinh sau khi bị bố đứa trẻ từ chối quan hệ tình dục khiến nhiều người phẫn nộ. 

Gạ tình chồng của cháu gái bất thành, người dì bị nghi vào phòng tắm gây ra tội ác không thể dung thứ - Ảnh 1
Maria bị tình nghi giết hại bé trai vì gạ tình bố của bé bất thành - Ảnh: The Sun

Cụ thể, vào ngày 28/11 vừa qua, Maria Aparecida Monteiro Apolinario (41 tuổi) đến thành phố Nova Vicosa, thuộc bang Bahia, Brazil để thăm cháu gái ruột mới sinh con được 1 tháng. Tại đây, Maria được cho là đã dìm đứa bé vào xô nước đến tử vong vì dụ dỗ cháu rể quan hệ bất thành.

Người cháu rể cho biết, anh và Maria đang ngồi bên ngoài nhà thì cô ta đề nghị quan hệ với anh. Người cháu rể sốc nặng, sau đó nhanh chóng từ chối yêu cầu bệnh hoạn của người dì.

Gạ tình chồng của cháu gái bất thành, người dì bị nghi vào phòng tắm gây ra tội ác không thể dung thứ - Ảnh 2
Maria phủ nhận lời cáo buộc giết người - Ảnh: The Sun

Sau khi gạ tình cháu rể bất thành, Maria nói cần sử dụng phòng tắm. Khoảng 20 phút sau, Maria trở ra với thái độ kỳ lạ. Lúc này, bé trai 1 tháng tuổi vốn đang nằm ngủ trên giường bỗng nhiên không thấy đâu khiến cả nhà nháo nhào đi tìm. 

Phát hiện xô nước trong nhà tắm bị mất nắp, mẹ của đứa trẻ nhìn vào bên trong thì sốc nặng khi thấy con trai của mình đang nổi trên mặt nước trong tình trạng hoàn toàn bất động. Người mẹ lập tức nhấc con trai mình ra khỏi bể nước rồi gọi cấp cứu. Tuy nhiên em bé đã tử vong do đuối nước. 

Gạ tình chồng của cháu gái bất thành, người dì bị nghi vào phòng tắm gây ra tội ác không thể dung thứ - Ảnh 3
Bé trai được phát hiện chết trong xô nước - Ảnh: The Sun 

Ngay sau đó, gia đình nạn nhân đã tố cáo Maria. Cảnh sát lập tức tạm giữ người phụ nữ này để điều tra. Maria vẫn một mực phủ nhận chuyện giết hại bé trai và cả chuyện đã gạ tình cháu rể.

"Khi tôi đi đến cửa trước, cháu rể đã lao vào đấm tôi và buộc tội tôi giết con trai của anh ta. Nhưng tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy đứa trẻ. Họ nói rằng đứa trẻ đã nằm trên ghế sofa và mẹ đứa trẻ chỉ la hét rằng tôi đã giết con trai cô ta. Làm sao tôi có thể giết một đứa trẻ khi tôi cũng có con? Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ đi vào nhà và cháu gái tôi bước ra và một đứa trẻ ướt sũng trên tay, nói rằng đã tìm thấy đứa bé trong bể nước. Tôi không hề say rượu", Maria nói với truyền thông.

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