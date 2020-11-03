Sau khi được cầu hôn trong nhà hàng, cô gái bất ngờ quỳ lạy xin anh chàng này tha cho mình.

Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh cô gái quỳ lạy xin tha khi được chàng trai cầu hôn trong nhà hàng được mọi người đặc biệt quan tâm.

Theo hình ảnh trong clip, một chàng trai đã mang hoa đến nhà hàng để cầu hôn người trong mộng. Ban đầu, ai cũng nghĩ cô gái sẽ xúc động đồng ý. Thế nhưng hành động sau đó của cô gái khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ.

Được chàng trai cầu hôn trong nhà hàng, cô gái quỳ lạy xin tha gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet

Cụ thể, khi nhìn thấy chàng trai quỳ gối cầu hôn, cô gái tỏ vẻ sợ hãi, hét lên: “Hãy buông tha cho em. Em chỉ coi anh như anh em, nhưng anh lại muốn làm chồng em”. Không dừng lại ở đó, cô nàng còn quỳ xuống đất, chắp tay lạy chàng trai với hy vọng anh chàng sẽ buông tha mình.

Trước hành động của cô gái, chàng trai tỏ vẻ thất vọng, quỳ cả hai chân xuống sàn, buông cả bó hoa trên tay xuống đất với vẻ mặt chán nản, bất lực. Theo thông tin được chia sẻ, đây là lần thứ 101 chàng trai cầu hôn cô gái này.

Được biết đây là lần thứ 101 cô gái được cầu hôn - Ảnh: Internet

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

“101 lần? Nếu người con gái muốn gả thì ngay từ lần đầu đã đồng ý rồi. Cậu bạn này càng làm vậy càng khiến cả hai khó xử thôi”, một người dùng mạng xã hội bình luận.

“Tại sao lại phải khổ như vậy chứ, tình yêu phải đến từ hai phía, 1 người cố gắng cũng chẳng được gì. Thay vì lao đầu theo một người không thích mình thì nên tìm một người khác tốt hơn nhé”, một tài khoản cho lời khuyên.

Dù chưa rõ thực hư nhưng đoạn clip vẫn đang gây bão mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều.

Dự tiệc sinh nhật, 3 cô gái trẻ tử vong thương tâm vì cháy quán bar Trong lúc dự tiệc sinh nhật, 3 cô gái tử vong khi quán bar bốc cháy. Theo thông tin ban đầu, 3 nạn nhân đều là dancer.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duoc-cau-hon-co-gai-bong-xi-xup-quy-lay-xin-tha-nguyen-nhan-dang-sau-khien-dan-mang-tranh-cai-385221.html