Vô tình thấy cảnh xấu hổ của mẹ và nhân tình trên cánh đồng, bé trai 6 tuổi không ngờ rước họa vào thân

Sau khi nhìn thấy mẹ và nhân tình “mây mưa” trên cánh đồng, bé trai bị sát hại. Được biết, nạn nhân chỉ mới 6 tuổi.

Nhiều ngày qua, sự việc bé trai bị sát hại bởi mẹ và nhân tình đang gây rúng động dư luận Ấn Độ và thế giới.

Theo truyền thông địa phương, nạn nhân được xác định là bé Jagdish Thakor, 6 tuổi, sống tại làng Mehmdpur, bang Gujarat, miền tây Ấn Độ. Theo đó, vào 3/10 vừa qua, bé Jagdish bị bắt cóc, sau đó thi thể nạn nhân được phát hiện nằm trên một cánh đồng.

Phát hiện mẹ ngoại tình với người đàn ông ngoài cánh đồng, bé trai bị sát hại - Ảnh minh họa: Internet

Đến ngày 4/10, bố của nạn nhân là anh Lalit Thakor đã nộp đơn tố cáo vợ của mình là Rajul, 26 tuổi đã cùng nhân tình sát hại con trai. Được biết, vợ chồng anh Lalit còn có một đứa con trai khác tên Anjli Thakor (3 tuổi).

Theo đơn tố cáo của người bố, hôm thứ 6 ngày 2/10, cậu bé nói với bố đã nhìn thấy mẹ đang trong tư thế nhạy cảm với tình nhân trên cánh đồng. Bị phát hiện, gã Sanjay chẳng những không nao núng mà còn đe dọa bé trai sẽ gặp hậu quả nghiêm trọng nếu kể điều này với người khác.

Sau khi về nhà, bé Jagdish đã kể lại những gì nhìn thấy cho bố nghe. Không ai ngờ rằng ngày hôm sau bé trai bị mất tích. Lo con lành ít dữ nhiều, người bố đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Thi thể bé trai được phát hiện ngoài cánh đồng - Ảnh minh họa: Internet

Đáng buồn là, khi cảnh sát tìm thấy thì bé trai đã tử vong ở một cánh đồng, trên cơ thể có nhiều vết đâm. Sau đó cảnh sát đã bắt giữ Rajul và gã tình nhân. Tại cơ quan điều tra, Sanjay thừa nhận đã bắt cóc bé trai 6 tuổi khi cậu bé đang chơi bên ngoài nhà. Sau đó, gã sát hại bé trai rồi vứt thi thể ngoài cánh đồng vì sợ nạn nhân tiết lộ bí mật của mình. Người mẹ cũng thừa nhận đã ngầm đồng ý và tiếp tay cho nhân tình giết con trai.

Hiện người chồng đã nộp đơn ly hôn. Người vợ và nhân tình bị buộc tội bắt cóc và giết người. Cả hai sẽ phải đối mặt với hình phạt chung thân hoặc tử hình.

2 phụ huynh tranh cãi về chuyện chen qua cổng trường, một người bị đâm trọng thương Sau khi tranh cãi vì việc chen qua cổng trường, một phụ huynh bị đâm trọng thương. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-tinh-thay-canh-xau-ho-cua-me-va-nhan-tinh-tren-canh-dong-be-trai-6-tuoi-khong-ngo-ruoc-hoa-vao-than-385201.html