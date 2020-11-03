Sau khi tranh cãi vì việc chen qua cổng trường, một phụ huynh bị đâm trọng thương. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trao đổi với báo chí, ông Triệu Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Cao Xanh, TP Hạ Long (Quảng Ninh) xác nhận và cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 phụ huynh ẩu đả ngay cổng trường. Hậu quả khiến một phụ huynh bị đâm trọng thương.

Hiện trường vị phụ huynh bị đâm trọng thương vì tranh cãi việc chen lấn trước cổng trường cấp 1 - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Pháp luật và Bạn đọc, sáng 3/11 hai phụ huynh học sinh xảy ra tranh cãi về việc chen qua cổng trường cấp 1 Cao Xanh. Trong lúc cãi nhau, một phụ huynh dùng dao đâm người khác trọng thương.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ vụ việc. Theo ông Nghĩa, sự việc xảy ra trong tích tắc, vị phụ huynh sau khi đâm người trọng thương đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/2-phu-huynh-tranh-cai-ve-chuyen-chen-qua-cong-truong-mot-nguoi-bi-dam-trong-thuong-385176.html