Trong lúc dự tiệc sinh nhật, 3 cô gái tử vong khi quán bar bốc cháy. Theo thông tin ban đầu, 3 nạn nhân đều là dancer.

Trao đổi với báo chí, thượng tá Bùi Minh Tiến, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 3 cô gái tử vong.

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 2/11 tại quán bar X5 ở khu 3, thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ hỏa hoạn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

Vụ cháy quán bar khiến 3 cô gái tử vong - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cũng theo nguồn tin trên, vì nơi này cách khá xa khu dân cư, khá kiên cố với duy nhất một cửa ra vào và lượng khói từ đám cháy tỏa ra mù mịt khiến công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 2 giờ sáng nay (3/11), lực lượng chức năng mới phá được tường quán bar để khống chế ngọn lửa. Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng xác định có 3 nữ dancer bị mắc kẹt và tử vong. 3 cô gái này được chủ quán thuê về dự tiệc sinh nhật của quán.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nguyên nhân ban đầu được xác định là do trong quá trình quán bar tổ chức sinh nhật đã đốt pháo điện và bén vào bóng bay bơm khí hydro treo trên trần dẫn đến quả bóng phát nổ và cháy. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-tiec-sinh-nhat-3-co-gai-tre-tu-vong-thuong-tam-vi-chay-quan-bar-385152.html