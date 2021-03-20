Được bố mẹ nhận nuôi, cuộc đời cậu bé tưởng chừng bước sang trang mới rực rỡ, nào ngờ trở thành 'thú vui bạo hành' của cặp đôi 'ác thú'

Thế giới 20/03/2021 09:36

Không chỉ bị đánh đập, bạo hành dã man, Ethan Kelly còn bị đem ra làm thú vui cho cặp vợ chồng tàn độc. Họ đổ muối và cồn vào miệng Ethan rồi yêu cầu cậu chạy nhiều vòng quanh sân nhà.

Năm 2016, Ethan Kelly, thiếu niên 14 tuổi nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu kém trước khi người ta phát hiện em là nạn nhân bị bố mẹ bạo hành, ngược đãi ngay dưới tầng hầm của căn nhà mà gia đình đang ở tại Alabama, Mỹ. Được biết, 2 kẻ ác trong vụ việc là bố mẹ nuôi của Ethan, vợ chồng Cynthia và Richard Kelly.

Năm 2007, Ethan và anh trai Eddie được vợ chồng Cynthia và Richard nhận nuôi. Nhưng 1 năm sau đó, chúng đã gửi Eddie đi đến một nơi khác vì nói rằng đứa trẻ có vấn đề về cách hành xử.

Tại phiên tòa xét xử vào tháng 11/2020, Ethan đã kể lại chi tiết những hành vi bạo hành của bố mẹ nuôi đối với cậu. Kết quả là Ethan chỉ nặng gần 25kg ở tuổi 14, bị suy hô hấp nghiêm trọng và mất đi khả năng giao tiếp.

Được bố mẹ nhận nuôi, cuộc đời cậu bé tưởng chừng bước sang trang mới rực rỡ, nào ngờ trở thành 'thú vui bạo hành' của cặp đôi 'ác thú' - Ảnh 1
Hình ảnh mẹ nuôi Cynthia đã bạo hành cậu bé - Ảnh: Shelby County Jail
Được bố mẹ nhận nuôi, cuộc đời cậu bé tưởng chừng bước sang trang mới rực rỡ, nào ngờ trở thành 'thú vui bạo hành' của cặp đôi 'ác thú' - Ảnh 2
Hình ảnh bố nuôi Richard đã nhốt cậu bé trong tầng hầm - Ảnh: Shelby County Jail

Từ năm 11 tuổi, Ethan đã bị bố mẹ nuôi nhốt dưới tầng hầm, nơi chứa những món đồ nội thất đã qua sử dụng vô cùng bẩn thỉu. Cậu đã phải sống một mình ở tầng hầm không có lấy một chiếc giường suốt 23 giờ đồng hồ/ngày. Điều kiện sống tồi tệ của Ethan chỉ được cơ quan chức năng phát giác khi cậu được bố nuôi, ông Richard, đưa đến bệnh viện.

Khi ấy, Ethan bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, thiếu nước, bị sốc, hạ thân nhiệt và suy giáp. Ethan được nhận định là rất cận kề cái chết nhưng rồi phép màu đã cứu mạng cậu. Ethan phải sống dựa vào ống thở trong suốt 1 tuần tiếp theo, các bác sĩ cũng báo cáo vụ việc của thiếu niên này cho dịch vụ trẻ em.

Thời điểm đó, vợ chồng Cynthia và Richard đang sống với 2 người con khác và 1 chú chó trong căn nhà bên trên tầng hầm nơi trú ẩn của Ethan. Những người này thậm chí còn tổ chức một buổi tiệc chúc mừng sinh nhật chú chó cưng, mặc kệ Ethan đang phải trải qua cuộc sống như địa ngục dưới tầng hầm.

Được bố mẹ nhận nuôi, cuộc đời cậu bé tưởng chừng bước sang trang mới rực rỡ, nào ngờ trở thành 'thú vui bạo hành' của cặp đôi 'ác thú' - Ảnh 3
Chú chó cưng của gia đình còn được tổ chức tiệc sinh nhật - Ảnh: Internet
Được bố mẹ nhận nuôi, cuộc đời cậu bé tưởng chừng bước sang trang mới rực rỡ, nào ngờ trở thành 'thú vui bạo hành' của cặp đôi 'ác thú' - Ảnh 4
Hình ảnh ngôi nhà nơi Ethan thường bị nhốt dưới tầng hầm từ 11h tối hôm trước đến sáng hôm sau - Ảnh: Internet

Tại phiên tòa xét xử, nhân viên điều tra Sean Boczar cho biết anh đã rất sốc khi nhìn thấy phòng ngủ của Ethan, không thể tưởng tượng được ai đó có thể sống trong căn phòng đó.

Báo cáo cho biết Ethan thường bị nhốt dưới tầng hầm từ 11h tối hôm trước đến sáng hôm sau. Thiếu niên chỉ được cho phép đi vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân trong khoảng 1 giờ đồng hồ trước khi trở về tầng hầm.

Bố mẹ nuôi Ethan chọn hình thức học tại nhà cho con trai nuôi nhưng không rõ liệu thiếu niên này có được học hành tử tế hay không.

Tại phiên tòa xét xử, vợ chồng Cynthia và Richard cũng lấy lí do vấn đề hành vi khiến chúng buộc phải nhốt Ethan vào tầng hầm. Cặp đôi nói rằng con trai nuôi phá phách khiến chú chó cưng không ngừng sủa nên phải nhốt đứa trẻ vào nơi riêng biệt. Cynthia và Richard khẳng định chúng cho Ethan ăn đầy đủ 2 bữa/ngày, phải giám sát kỹ lưỡng chuyện ăn uống của con trai để đứa trẻ không ăn quá nhiều.

Trong thời gian bị nhốt dưới hầm, Ethan đã vô cùng tuyệt vọng. Cậu không ngừng khóc lóc và cầu nguyện, mong rằng mọi thứ hãy sớm kết thúc.

Được bố mẹ nhận nuôi, cuộc đời cậu bé tưởng chừng bước sang trang mới rực rỡ, nào ngờ trở thành 'thú vui bạo hành' của cặp đôi 'ác thú' - Ảnh 5
Ethan khai rằng cậu bị bố mẹ nuôi đánh bằng thắt lưng và mái chèo bằng gỗ, thỉnh thoảng còn bị đập đầu vào tường - Ảnh: Internet

Tại tòa, Ethan khai rằng cậu bị bố mẹ nuôi đánh bằng thắt lưng và mái chèo bằng gỗ, thỉnh thoảng còn bị đập đầu vào tường. Chưa dừng lại ở đó, 2 kẻ bạo hành còn đổ muối và cồn vào miệng Ethan rồi yêu cầu cậu chạy nhiều vòng quanh sân nhà.

"Bố mẹ nói tôi là một đứa trẻ hư hỏng. Họ nói rằng không ai thương tôi và tôi sẽ không bao giờ được yêu thương" - Ethan kể lại. Thời gian dài bị hành hạ khiến Ethan dần cảm giác như mình là một con vật không hơn không kém.

Giờ đây, Ethan đã là một chàng trai trưởng thành, được học hành đầy đủ.

"Tôi không còn là đứa trẻ năm nào. Tôi cũng chẳng phải là người mà tôi từng mong muốn trở thành" - Ethan nói.

Cuối cùng, vợ chồng Cynthia và Richard chỉ bị phạt 2 năm tù giam cho hành vi phạm tội của mình.

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