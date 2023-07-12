Đưa bạn gái xinh đẹp đi đăng ký kết hôn, chàng trai lập tức quay xe khi phát hiện điều bí mật

Mặc dù có một cô bạn gái vô cùng xinh đẹp và cặp đôi đã quyết định đi đăng ký kết hôn nhưng ngày hôm đó một sự việc xảy ra đã khiến chàng trai do dự.

Yêu nhau một thời gian dài và cũng đã ra mắt họ hàng hai bên, một ngày Đại Lôi đưa bạn gái Tiểu Lệ đến Cục dân chính để đăng ký kết hôn nhưng bị từ chối. Lý do được họ đưa ra là hình ảnh trong dữ liệu và Tiểu Lệ ngoài đời quá khác nhau nên họ không đồng ý cho cặp đôi đăng ký kết hôn khiến Đại Lôi ngỡ ngàng. Khi Đại Lôi đưa bạn gái đi đăng ký kết hôn thì phát hiện bí mật động trời - Ảnh minh họa internet Đại Lôi là một chàng trai lớn lên ở nông thôn với tính cách thật thà, chất phác. Anh lên thành phố đi làm từ khá sớm, với sự chăm chỉ của mình, Đại Lôi được ông chủ quý mến. Vài năm sau, Đại Lôi đã trở thành một người thành đạt, không chỉ có tiền sửa chữa căn nhà ở quê cho bố mẹ mà anh còn mua được một căn nhà ở thành phố để chuẩn bị lập gia đình.

Khi Đại Lôi thành công trong sự nghiệp, anh tình cờ gặp Tiểu Lệ - một cô gái có ngoại hình nóng bỏng và giọng nói ngọt ngào. Tiểu Lệ không quan tâm đến xuất thân nông thôn của Đại Lôi và sẵn sàng kết hôn với người đang ông này. Quen nhau chưa đầy nửa năm, Đại Lôi và Tiểu Lệ quyết định đăng ký kết hôn. Trước đó, cặp đôi đã chính thức ra mắt gia đình hai bên và nhận được lời chúc phúc từ mọi người. Ai cũng mừng cho Đại Lôi vì vừa có sự nghiệp thành công vừa có người đẹp bên cạnh.

Vậy nhưng vào ngày Đại Lôi và Tiểu Lệ đến Cục dân chính đăng ký kết hôn thì một điều kỳ lạ đã xảy ra. Người ở Cục dân chính nói rằng, Tiểu Lệ ngoài đời với tấm hình trong thông tin đăng ký trên hệ thống khác nhau quá nhiều nên họ từ chối cấp giấy chứng nhận kết hôn. Đại Lôi vô cùng tức giận với thông tin này, vậy nhưng ngay khi anh nhìn thấy tấm hình trên máy tính đã bình tĩnh lại. Có vẻ như người phụ nữ xấu xí trong hình có một vài điểm khá giống với Tiểu Lệ. Ban đầu cặp đôi không được đăng ký kết hôn vì diện mạo của Tiểu Lệ trước đây và hiện tại khác nhau quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet Khi thấy sự việc không thể giấu được nữa, Tiểu Lệ đành thành thật nói với Đại Lôi rằng cô đã phẫu thuật thẩm mỹ. Tiểu Lệ thề rằng tình cảm cô dành cho Đại Lôi là thật nhưng Đại Lôi lại không chấp nhận được việc này. Hiện tại Đại Lôi không biết nên quyết định thế nào, tiếp tục làm đám cưới hay lựa chọn chia tay với Tiểu Lệ.

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