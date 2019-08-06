Diện đồ hở bạo nhưng không mặc áo lót, cô gái khoe trọn ‘ngực mướp’ khiến cộng đồng mạng ngượng ngùng

Thế giới 06/08/2019 15:10

Cô gái trẻ trở thành tiêu điểm chỉ trích của cộng đồng mạng vì ăn mặc phản cảm khi xếp hàng tại một cửa hàng tiện lợi.

Thời gian qua, dù cộng đồng mạng liên tục chỉ trích các cô gái ăn mặc phản cảm nhưng không ít chị em vẫn bỏ ngoài tai, thản nhiên diện những bộ trang phục lố lăng ra đường. Thậm chí, có người còn mặc những bộ quần áo hở hang đến mức khó chấp nhận, khiến người xung quanh xấu hổ thay.

Mới đây nhất, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh cô gái mặc một bộ quần áo vô cùng phản cảm đứng xếp hàng trong một cửa hàng tiện lợi. "Chính chủ" đã nhận về vô số bình luận chỉ trích từ cư dân mạng.

an mac phan cam 1
Hình ảnh cô gái ăn mặc phản cảm được người đi đường chụp lại - Ảnh: Internet

Trong bức ảnh, cô gái mặc chiếc quần ngắn cũn, khoe gần trọn vòng 3 ra ngoài. Không dừng lại ở đó, cô ta mặc một chiếc áo ngắn, phần nách khoét sâu. Dù chiếc áo khá mỏng manh và có đường khoét táo bạo nhưng cô nàng lại không mặc áo lót, để lộ “ngực mướp” khiến người xung quanh không khỏi đỏ mặt.

Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh này đã nhận được rất nhiều bình luận từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều chỉ trích cô gái và tỏ ra ngán ngẩm trước cách ăn mặc táo bạo đến phản cảm của một số bạn trẻ hiện nay.

“Cái này được gọi là quần áo sao? Chẳng khác gì quấn hai miếng vải lên người rồi ra đường, không hiểu cô gái này đang suy nghĩ gì trong đầu”, một người dùng mạng xã hội bức xúc.

“Mặc như vậy thà đừng mặc còn hơn. Các cô gái trẻ ngày càng bạo nhỉ, hay là muốn thành người nổi tiếng nhờ cách này?”, một số cư dân mạng cho rằng cô gái này cố tình mặc vậy để được nổi tiếng.

Được biết bức ảnh này được chụp trong một cửa hàng tiện lợi ở Đài Bắc (Đài Loan). Cư dân mạng hiện vẫn đang tìm thêm thông tin về cô gái ăn mặc hở hang này.

Hot girl diện bikini khoe vòng 1 và vòng 3 ‘siêu to khổng lồ’ khi đi siêu thị khiến cánh mày râu ‘nóng mắt’

Hot girl diện bikini khoe vòng 1 và vòng 3 ‘siêu to khổng lồ’ khi đi siêu thị khiến cánh mày râu ‘nóng mắt’

Cô gái xinh đẹp thản nhiên mặc bikini hở cả vòng 1 và vòng 3 đi mua sắm trong siêu thị bị cộng đồng mạng chỉ trích vì ăn mặc phản cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   quần áo hở hang ăn mặc hở hang

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 20 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 50 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích