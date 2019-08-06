Diện đồ hở bạo nhưng không mặc áo lót, cô gái khoe trọn ‘ngực mướp’ khiến cộng đồng mạng ngượng ngùng

Cô gái trẻ trở thành tiêu điểm chỉ trích của cộng đồng mạng vì ăn mặc phản cảm khi xếp hàng tại một cửa hàng tiện lợi.

Thời gian qua, dù cộng đồng mạng liên tục chỉ trích các cô gái ăn mặc phản cảm nhưng không ít chị em vẫn bỏ ngoài tai, thản nhiên diện những bộ trang phục lố lăng ra đường. Thậm chí, có người còn mặc những bộ quần áo hở hang đến mức khó chấp nhận, khiến người xung quanh xấu hổ thay.

Mới đây nhất, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh cô gái mặc một bộ quần áo vô cùng phản cảm đứng xếp hàng trong một cửa hàng tiện lợi. "Chính chủ" đã nhận về vô số bình luận chỉ trích từ cư dân mạng.

Hình ảnh cô gái ăn mặc phản cảm được người đi đường chụp lại - Ảnh: Internet

Trong bức ảnh, cô gái mặc chiếc quần ngắn cũn, khoe gần trọn vòng 3 ra ngoài. Không dừng lại ở đó, cô ta mặc một chiếc áo ngắn, phần nách khoét sâu. Dù chiếc áo khá mỏng manh và có đường khoét táo bạo nhưng cô nàng lại không mặc áo lót, để lộ “ngực mướp” khiến người xung quanh không khỏi đỏ mặt.

Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh này đã nhận được rất nhiều bình luận từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều chỉ trích cô gái và tỏ ra ngán ngẩm trước cách ăn mặc táo bạo đến phản cảm của một số bạn trẻ hiện nay.

“Cái này được gọi là quần áo sao? Chẳng khác gì quấn hai miếng vải lên người rồi ra đường, không hiểu cô gái này đang suy nghĩ gì trong đầu”, một người dùng mạng xã hội bức xúc.

“Mặc như vậy thà đừng mặc còn hơn. Các cô gái trẻ ngày càng bạo nhỉ, hay là muốn thành người nổi tiếng nhờ cách này?”, một số cư dân mạng cho rằng cô gái này cố tình mặc vậy để được nổi tiếng.

Được biết bức ảnh này được chụp trong một cửa hàng tiện lợi ở Đài Bắc (Đài Loan). Cư dân mạng hiện vẫn đang tìm thêm thông tin về cô gái ăn mặc hở hang này.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-do-ho-bao-nhung-khong-mac-ao-lot-co-gai-khoe-tron-nguc-muop-khien-cong-dong-mang-nguong-ngung-333508.html