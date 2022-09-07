Đi theo trào lưu “quảng bá quê hương”, cô gái Trung Quốc trở nên nổi tiếng nhờ clip mổ thịt cừu

Thế giới 07/09/2022 10:38

Cuộc sống ở chốn đồng nội luôn là một phần ký ức quan trọng trong cuộc đời mỗi con người. Chính vì tình yêu dành cho vùng đất Tân Cương xa xôi, mà cô gái trẻ sống tại đây đã “quảng bá” cuộc sống của người dân của quê hương mình bằng cách đơn giản và mộc mạc nhất.

Những ngày gần đây, trên các trang mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện một video thu hút rất nhiều sự chú ý của nhiều người. Các đoạn clip này được quay bởi cô gái Trung Quốc tên Huiran làm công việc chăn cừu ở Tân Cương, trong video cô đã tự tay xử lý và lột da một con cừu trong khoảng chừng 8 phút.

Các cư dân mạng sau khi xem đoạn clip trên đã đặt cho cô biệt danh là "người làm thịt cừu hiền lành trên sa mạc."

Đi theo trào lưu “quảng bá quê hương”, cô gái Trung Quốc trở nên nổi tiếng nhờ clip mổ thịt cừu - Ảnh 1
Nguồn: Baidu

Theo SCMP, Huiran lớn lên ở tỉnh Sơn Đông, sau đó cùng gia đình chuyển đến Tân Cương. Tại nơi ở mới, gia đình cô sở hữu một trang trại nuôi gia súc. Từ đó cô bắt đầu làm quen với công việc chăn nuôi và chăm sóc đàn gia súc lên đến khoảng 600 của gia đình mình. Cuộc sống của cô dần trôi và công việc này đã trở thành thói quen hằng ngày của cô.

Từ những gì mà bản thân mình nhìn thấy và trải nghiệm thực tế, Huran bắt đầu việc ghi lại những thước phim về cuộc sống hằng ngày của mình. Từ phong cảnh vùng thảo nguyên Tân Cương tuyệt đẹp nhưng xa lạ đối với những người chưa đặt đến, hay những chuyện xung quanh cuộc sống thường nhật của mình.

Vào tháng 11 năm ngoái, Huiran đã tạo một tài khoản trên TikTok với tên người dùng là “The Sheep of Grey Wolf” và đang dần nổi tiếng trên các trang mạng xã hội.

Đi theo trào lưu “quảng bá quê hương”, cô gái Trung Quốc trở nên nổi tiếng nhờ clip mổ thịt cừu - Ảnh 2
Nguồn: Baidu

Thời điểm đầu, các video của cô không nhận được nhiều sự chú ý. Nguyên nhân là vì các video miêu tả cảnh đồng quê ở Trung Quốc rất nhiều, kéo theo việc khả năng cạnh tranh rất cao. Tuy nhiên, mọi sự thay đổi khi Huran đăng tải một đoạn clip ghi lại cảnh bản thân tự mình giết thịt và lột da một con cừu. Clip đạt hơn 10.000 lượt thích và giúp cô gái có nhiều người hâm mộ.

Từ video này, Huran trở nên nổi tiếng và được nhiều người biến đến. Cô nhận được rất nhiều sự yêu thích của người dùng mạng xã hội vì tính chân thật và nét độc đáo trong các video của mình.

Đi theo trào lưu “quảng bá quê hương”, cô gái Trung Quốc trở nên nổi tiếng nhờ clip mổ thịt cừu - Ảnh 3
Nguồn: Baidu

Huiran chia sẽ với tờ Henan Economic New rằng: "Có thể là do bề ngoài của mình khá gầy gò khác hẳn với hành động giết thịt một con cừu, do đó đã gây ra hiệu ứng mạnh tạo nên cú  bật ngay lập tức."

 Huiran còn hy vọng mọi người sẽ nhận ra cô còn nhiều điều thú vị hơn thay vì công việc làm thịt cừu. 

Sau thành công của video đầu tiên, số lượng người theo dõi đã không ngừng tăng lên. Tính đến hiện tại, cô đã có hơn 5,45 triệu follower trên TikTok và đăng 122 video.

Khác với các video ban đầu, Huran dần mở rộng các nội dung thay vì tập trung quay các cảnh tự nhiên. Cô bắt đầu đưa những hoạt động sinh hoạt hằng ngày của mình hay gia đình như chăn nuôi gia súc trên các đồng cỏ, nuôi cừu, ẩm thực quê hương bao gồm các món dân dã đậm chất du mục vào các video đăng tải. 

Mới đây nhất, Huiran đã đăng 4 video về quay lại cảnh cô cho cừu ăn mì gói sống. Huiran giải thích những con cừu rất thích món ăn này, vì thế mỗi lần chúng nhìn thấy cô cầm trên tay gói mì thì lập tức quay xung quanh mình.

Đi theo trào lưu “quảng bá quê hương”, cô gái Trung Quốc trở nên nổi tiếng nhờ clip mổ thịt cừu - Ảnh 4
Nguồn:Baidu

 “Tôi chưa từng nghĩ đến việc những clip chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình sẽ trở nên phổ biến. Tôi tin rằng vẻ đẹp tự nhiên của địa phương và cuộc sống của người chăn cừu thu hút công chúng nhiều hơn”, Huiran nói.

Nhiều người thích nội dung của Huiran vì sự giản dị, bình yên mà những video của mang đến.

 “Thật hiếm khi có những người trẻ chịu sống ở một vùng xa xôi của Tân Cương như vậy. Huiran tận hưởng cuộc sống một cách rất mộc mạc. Tôi ngưỡng mộ cô ấy”, một người dùng bình luận

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Từ khóa:   Huiran Cô gái mổ thịt cừu Vlogger

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