Thiếu nữ 17 tuổi khiến 2 ngôi sao suýt vào tù, tiêu tan sự nghiệp, đổi đời trở thành người nổi tiếng

Sau khi cáo buộc 2 ngôi sao có hành vi quan hệ khi mình chỉ mới 17 tuổi. Hiện tại, Zahia Dehar là người mẫu và là nhà thiết kế thời trang được nhiều người quan tâm trên mạng xã hội.
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Năm 2010, giới bóng đá Pháp rúng động trước thông tin hai ngôi sao Ribery và Benzema dính nghi án mua dâm. Thời điểm đó, cả hai bị một cô gái tên Zahia Dehar (17 tuổi) tố đã có hành vi mua d.â.m trẻ vị thành viên. Ở Pháp, hoạt động mại d.â.m được hợp pháp hóa nhưng mua d.â.m trẻ vị thành niên thì lại là phạm pháp. Sau một lần bị bắt giữ tại nhà chứa nổi tiếng ở Champs Elysee, Zahia Dehar đã khai ra vụ việc với Benzema và Ribery.
Điều khiến dư luận phẫn nộ hơn là Zahia Dehar lại tận dụng chuyện ồn ào để gây chú ý, trở nên nổi tiếng hơn. Cô nàng nhận lời đóng phim, lên truyền hình kể chuyện về các ngôi sao đã qua đêm với mình. Ít lâu sau người ta đã thấy thiếu nữ 17 tuổi trở thành người mẫu thời trang, thiết kế trang phục rồi ra mắt cả thương hiệu riêng vào năm 2012.
Ngày 8/8, Zahia Dehar đăng lên trang cá nhân bức ảnh chụp cùng một nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Ở độ tuổi 30, Zahia Dehar tận hưởng cuộc sống giàu có.
Cô thường đăng lên mạng xã hội những bức ảnh khoe cuộc sống sang chảnh, công việc ổn định, khác xa những gì xảy ra từ 12 năm trước.