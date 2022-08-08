Thiếu nữ 17 tuổi khiến 2 ngôi sao suýt vào tù, tiêu tan sự nghiệp, đổi đời trở thành người nổi tiếng

Năm 2010, giới bóng đá Pháp rúng động trước thông tin hai ngôi sao Ribery và Benzema dính nghi án mua dâm. Thời điểm đó, cả hai bị một cô gái tên Zahia Dehar (17 tuổi) tố đã có hành vi mua d.â.m trẻ vị thành viên. Ở Pháp, hoạt động mại d.â.m được hợp pháp hóa nhưng mua d.â.m trẻ vị thành niên thì lại là phạm pháp. Sau một lần bị bắt giữ tại nhà chứa nổi tiếng ở Champs Elysee, Zahia Dehar đã khai ra vụ việc với Benzema và Ribery.

Lời tố cao của Zahia Dehar năm 2010 đã khiến giới bóng đá Pháp rúng động - Ảnh: Internet

Cái tên Zahia từng khiến khiến sự nghiệp của hai ngôi sao Ribery và Benzema điêu đứng - Ảnh: Internet

Điều khiến dư luận phẫn nộ hơn là Zahia Dehar lại tận dụng chuyện ồn ào để gây chú ý, trở nên nổi tiếng hơn. Cô nàng nhận lời đóng phim, lên truyền hình kể chuyện về các ngôi sao đã qua đêm với mình. Ít lâu sau người ta đã thấy thiếu nữ 17 tuổi trở thành người mẫu thời trang, thiết kế trang phục rồi ra mắt cả thương hiệu riêng vào năm 2012.